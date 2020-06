Popuštanje mjera: 'Ljudi su se zaželjeli društva i neke emocije'

Kada? Pitanje je to koje je visjelo iznad glava i nogometaša, ali i trenera diljem svijeta. E, pa onima u Hrvatskoj je laknulo.

Naime, iako se sport vratio nakon pandemije koronavirusa, gledatelja na tribinama u prvim nogometnim utakmicama nije bilo, a sada se u domaćoj ligi vraćaju ovog vikenda.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak sve je razveselio jednom izjavom:

– Od 12. ili 14. lipnja kreću natjecanja uz gledatelje na otvorenom, naravno uz epidemiološki okvir – rekao je za HRT.

Ljudi su se zaželjeli nogometa

Kako na sve to gleda jedan od trenera koji je, i u vrijeme zabrane ljudi na tribinama, ipak imao povlasticu da momčad vodi uz navijačke pjesme, upitali smo Simona Rožmana (37).

– Odlična je to vijest za sve nas. Moram reći da poštujem sve mjere koje stručnjaci daju, zdravlje je ipak na prvom mjestu, ali moram i reći da nogomet bez navijača nije pravi. To vam je kao da imate rođendan i htjeli biste se proveseliti, naravno jer ste društveno biće, a na kraju nemate prijatelja. Znači rođendan nije onakav kakav ste željeli. Tako je i kod nas sportaša. Traži se neka emocija koju navijači imaju prema sportu i klubu. Mi radimo tjednima da se njima pokažemo, zato je njihov povratak odlična vijest. Drago mi je da sve ide prema tome da se vrati ta emocija nogometu – rekao nam je trener Rijeke pa dodao:

– Kada igrač zna da ima navijače, to mu da energiju kada i nije na nekoj razini. Kada bih bio sebičan i gledao na to da kada nema navijača ja mogu davati trenerske upute, onda je dobro da je tišina. Možeš ih bolje voditi sa strane, ali ne bih to nikako mijenjao za navijače. Hvala onima koji su došli iza stadiona u utakmici polufinala Kupa. To nam je dalo neku povratnu informaciju, tjeralo nas je. Zadovoljstvo nam je kada se možemo nekome pokazati i prezentirati što smo i kako radili.

Svima nam je jasno da posjećenost u HNL-u nije zavidna. Nisu to utakmice na koje dolazi 30.000 navijača, već njih nekoliko tisuća pa njihov financijski doprinos nije toliko velik koliko onaj emocionalni. A sada su svi željni nogometa jer na stadionima nisu bili preko dva i pol mjeseca.

– Kada vidiš da su ljudi ispred stadiona i kada je on zatvoren, daje ti to neki znak da su se ljudi zaželjeli uživo pogledati neke stvari. Ne znam kakve će biti mjere, ali imam osjećaj da će klubovi imati veću podršku sada. Ljudi su se zaželjeli nogometa, društva te neke emocije. Smatram da je bitna ta suradnja kluba i navijača. Veselim se kada vidim koliko ljudi vole Rijeku. Vidiš da je tu postoji neka povijest, veza, životna priča ti ide uz klub. Svi se palimo na pobjede ili poraze, ali nogomet ima neki sadržaj koji je više od onog što se događa u 90 minuta na terenu.

Navijao za Celje

Rožman je rođen u Celju i sam zna koliko je važno odrastanje uz domaći klub.

– Navijao sam za Celje, ali nije bila tamo neka jaka navijačka kultura. No, imao sam simpatije i prema klubovima u Europi. Navijanje je dio kulture, sporta i nogometa. U Engleskoj se ljudi poistovjećuju s nekim klubom i uz njega su u dobru i zlu i to mi se baš sviđa – kaže slovenski trener koji uživa u Rijeci. Ulice i ljude sada je već dobro upoznao.

– Kako prolazi vrijeme, dobiješ više informacija, poznaješ više ljudi. Imam dobar osjećaj, ti ljudi su uz klub, pripadaju mu. Nagrade te kad si dobar, daju kritiku kada nisi. Sviđa mi se kako grad diše uz klub. Imaju dobru povijest – zaključio je Rožman kojeg u sljedećem kolu HNL-a čeka gostovanje kod Varaždina (petak, 18.55 sati).