ZA NE POVJEROVATI

Policija upala u svlačionicu uoči kvalifikacije utakmice za SP s nalogom za uhićenje: Nećete vjerovati zašto

FIFA World Cup - CONCACAF Qualifiers - Group C - Costa Rica v Nicaragua
MAYELA LOPEZ/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
14.10.2025.
u 18:20

Neimenovani nogometaš Nikaragve tako je izbjegao uhićenje u posljednji trenutak, ali ovaj incident izazvao je burne reakcije

Prava drama odvila se u svlačionici stadiona La Sabana u San Joséu uoči kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. između Kostarike i Nikaragve. Naime, kostarikanska policija je uletjela u svlačionicu s nalogom za uhićenje jednog nogometaša Nikaragve, a sve zbog neplaćanja alimentacije. Sve je potvrdio Marlon Cubillo - direktor javne sigurnosti Kostarike.

- Zaprimili smo sudski nalog koji nalaže uhićenje člana nikaragvanske delegacije zbog neisplaćene alimentacije. Delegacija je odmah obaviještena, dug je istog trenutka podmiren, te je o tome izvješten sudac za obiteljske sporove - rekao je za CRHoy.

Luka Modrić javno se narugao velikoj svjetskoj zvijezdi, njegov komentar podržale su tisuće ljudi

Neimenovani nogometaš Nikaragve tako je izbjegao uhićenje u posljednji trenutak, ali ovaj incident izazvao je burne reakcije. Nikaragvanski nogometni savez čak je najavio tužbu protiv organizatora utakmice zbog ovakvog čina:

- U Kostariki smo već više od 48 sati, pa zašto su odlučili doći baš uoči utakmice, i to u svlačionicu? Podnijet ćemo žalbu FIFA-i i CONCACAF-u. Sramotno je da se ovakve stvari događaju - poručio je direktor svih selekcija Nikaragve Javier Salinas.

VEZANI ČLANCI: 

Kostarika je na terenu opravdala status favorita i slavila s 4:1 protiv rastresenih gostiju. Tako je zadržala korak s Hondurasom pa su obje reprezentacije i dalje na vrhu ljestvice sa šest bodova. Nikaragva je pak na suprotnoj strani tablice, prikovana za začelje, sa samo jednim bodom.

