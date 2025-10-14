Policija upala u svlačionicu uoči kvalifikacije utakmice za SP s nalogom za uhićenje: Nećete vjerovati zašto

Prava drama odvila se u svlačionici stadiona La Sabana u San Joséu uoči kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. između Kostarike i Nikaragve. Naime, kostarikanska policija je uletjela u svlačionicu s nalogom za uhićenje jednog nogometaša Nikaragve, a sve zbog neplaćanja alimentacije. Sve je potvrdio Marlon Cubillo - direktor javne sigurnosti Kostarike.

- Zaprimili smo sudski nalog koji nalaže uhićenje člana nikaragvanske delegacije zbog neisplaćene alimentacije. Delegacija je odmah obaviještena, dug je istog trenutka podmiren, te je o tome izvješten sudac za obiteljske sporove - rekao je za CRHoy.

Luka Modrić javno se narugao velikoj svjetskoj zvijezdi, njegov komentar podržale su tisuće ljudi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neimenovani nogometaš Nikaragve tako je izbjegao uhićenje u posljednji trenutak, ali ovaj incident izazvao je burne reakcije. Nikaragvanski nogometni savez čak je najavio tužbu protiv organizatora utakmice zbog ovakvog čina:

- U Kostariki smo već više od 48 sati, pa zašto su odlučili doći baš uoči utakmice, i to u svlačionicu? Podnijet ćemo žalbu FIFA-i i CONCACAF-u. Sramotno je da se ovakve stvari događaju - poručio je direktor svih selekcija Nikaragve Javier Salinas.

VEZANI ČLANCI:

Kostarika je na terenu opravdala status favorita i slavila s 4:1 protiv rastresenih gostiju. Tako je zadržala korak s Hondurasom pa su obje reprezentacije i dalje na vrhu ljestvice sa šest bodova. Nikaragva je pak na suprotnoj strani tablice, prikovana za začelje, sa samo jednim bodom.