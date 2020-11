Pogledajte po čemu je Rafael Nadal bolji i od Federera i od Đokovića

Slučaj je htio da Španjolac Rafael Nadal u 35. godini i to preko sunarodnjaka Feliciana Lopeza koji je još stariji (39), dođe do svoje jubilarne 1000. pobjede (4:6, 7:6 (5), 6:4).

Rafa se tako pridružio elitnom “klubu 1000” u kojem su još samo Jimmy Connors s 1274, Roger Federer s 1242 i Ivan Lendl s 1068 pobjeda.

A sve to dogodilo se u drugom kolu Mastersa 1000 u Parizu, jedinog turnira iz te kategorije koji Nadal dosad nije osvojio.

– Pobjeda u tisuću mečeva znači da sam zbilja star, ha-ha... Postići toliku brojku znači da igram dobro već dugi niz godina i to je nešto što me čini sretnim. Moram zahvaliti svima koji su mi pomogli da stignem do ove nevjerojatne brojke. Bio sam pod pritiskom u meču s Lopezom, ali našao sam put do pobjede, a to je najbitnije – kazao je Nadal.

Da, to je zbilja dugi niz godina, konkretnije od proljeća 2002. godine kada je postigao prvu seniorsku pobjedu na “svom” turniru u Mallorci, svladavši Paragvajca Ramona Delgada. Za stotu pobjedu do koje je došao 2005. (sa samo 19 godina) žrtva mu je bio Amerikanac Hugo Armando, i to u Stuttgartu i tako redom.

Zanimljivo je to da je Rafa do 300. pobjede došao u meču s našim Ivom Karlovićem u Queen’su 2008., a do 500. preko Ivana Dodiga 2011. u Barceloni. A dvije jubilarke “darovao” mu je Argentinac Juan Martin del Potro: 200. pobjedu u Miamiju 2007. godine i 600. u Indian Wellsu 2013. godine.

I dok je po ukupnom broju pobjeda Nadal na četvrtom mjestu (iza Connorsa, Federera i Lendla), po jednom drugom kriteriju uvjerljivo je prvi. Omjer pobjeda i poraza na Rafinoj je strani. Uz 1000 pobjeda Španjolac je doživio i 201 poraz, a to daje visokih 83,3 posto uspješnosti. Stepenicu iza njega je Novak Đoković s 83,1 posto (932-190), a treći je Roger Federer s 82,1 posto (1242-271).