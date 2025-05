Plantić obranio naslov: "Vidimo se dogodine protiv svjetskog prvaka Canela"

Glavna borba priredbe "Grand Boxing Croatia" bila je i najbolja borba večeri koja je ponudila 12 okršaja. A u njoj je, jednoglasnom odlukom bodovnih sudaca, slavio hrvatski supersrednjaš Luka Plantić koji je, pobijedivši Argentinca Acostu, obranio svoj pojas WBC-ova internacionalnog prvaka. A s njom je, zacijelo, zaslužio i dodatni uspon na WBC-ovoj rang-listi izazivača na kojoj je dosad bio na petom mjestu.

Premda je sudačko bodovanje sugeriralo uvjerljivu pobjedu (97:93, 98:92, 98:93) imali su talijanski, crnogorski i hrvatski sudac (Ramacciotti, Aleksić, Rukavina) dosta posla u vaganju niza rundi koje su djelovale izjednačeno. No, presudilo je to što je Luka bio taj koji je više želio borbu, koji je neumorno napadao i pogađao snažnijim udarcima ali mu pogoditi vrlo pokretljivog i vižljastog Acostu, koji se i dosta hvatao, nije bilo nimalo lako. Argentinac se dobro kretao, prilično dobro je i eskivirao no presudila je Lukina ogromna želja da ne razočara domaću publiku.

A u njoj su, vjerovali ili ne, barem ispočetka, najglasniji bili Osječani odnosno navijači teškaša Luke Pratljačića koji su, po navici, stavili skandirati "Luka, Luka". Čak je iz njihovih redova došla i zanimljiva primjedba izrečena već u prvoj rundi.

- Luka, nećemo tako moći do Canela.

A upravo je meč sa svjetskim prvakom Canelom Alvarezom njegova najveća želja i najveći karijerni cilj. U tom smislu je i zahvalio svojim navijačima.

- Hvala svima što ste došli i vidimo se dogodine s Canelom.

A da bi stasavao za jedan takav, potencijalni meč, jako mu je dobro došao ovaj okršaj.

- Mogu reći da mi je ovo bio najteži meč dosad jer nam je nedostajalo dovoljno video materijala kako bismo ga proučili. Najmlađa snimka njegovih borbi bila je od prije godinu dana pa nismo imali neku posebnu taktiku nego sam ga morao osjetiti prvih par rundi. Na neki način smo išli na blef.

S obzirom na to da je Acosta vrlo pokretljiva trupa i da je jako dobro eskivirao brojne Lukine pokušaje, hrvatski boksač je morao po putu mijenjati taktiku.

- Kada sam vidio da ga ne mogu pogađati u glavu kako sam htio morao sam ga gađati više u tijelo da bih ga slomio.

I na koncu ga je slomio i uz pomoć atmosfere oko ringa, na zlata vrijednom domaćem terenu.