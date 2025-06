Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će Hrvatska proći u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 sati u portugalskom Faru otvara kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prvi će puta na Mundijalu nastupiti 48 svjetskih reprezentacija, a za Hrvatsku će ovo biti nikad kraće kvalifikacije. Prvi protivnik nam je slabašni Gibraltar, tek 196. reprezentacija na svjetskoj rang-listi. Službeno, to je najslabija reprezentacija protiv koje je Hrvatska ikad igrala ijednu službenu utakmicu od svoje samostalnosti. Dakle, to konotira da vatrene večeras čeka lagan zadatak. No, svi znaju, mjesta opuštanjima nema, svaki krivi korak u kvalifkacijama konkurencija će znati kazniti.

Kvalifikacije su već počele ogledima u ožujku, kada je Hrvatska igrala dvomeč s Francuskom u okviru četvrtfinala Lige nacija. Tada su Crna Gora i Češka ostvarile po dvije pobjede, obje protiv Gibraltara i Farskih otoka. Sada se u kvalifikacije uključuje i naša reprezentacija. A kako ćemo proći? Upitali smo umjetnu inteligenciju o tome, a evo što nam je rekao ChatGPT. Po umjetnoj inteligenciji - nema straha. Hrvatska će kvalifikacije završiti na prvom mjestu s 22 boda. Imat ćemo sedam pobjeda i jedan remi uz gol-razliku 24:3. Evo i prognoze rezultata:

6. lipnja: Gibraltar – Hrvatska 0:5

9. lipnja: Hrvatska – Češka 2:1

5. rujna: Farski Otoci – Hrvatska 0:3

8. rujna: Hrvatska – Crna Gora 2:0

9. listopada: Češka – Hrvatska 1:1

12. listopada: Hrvatska – Gibraltar 6:0

14. studenog: Hrvatska – Farski Otoci 3:0

17. studenog: Crna Gora – Hrvatska 1:2

Dakle, po ChatGPT-u, poskliznut ćemo se samo u Češkoj, gdje ćemo remizirati, a sve ostalo trebalo bi biti na našoj strani. Češka bi, kako veli umjetna inteligencija, trebala biti druga sa 16 bodova te tako vizirati svoje mjesto u dodatnim kvalifikacijama. No, pravo stanje stvari otkrit će teren i osam utakmica u kojima Hrvatska treba pokazati klasu.