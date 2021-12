Pilić: 'Bili su i Srbi favoriti pa znamo kako je završilo. Sada je baš sve moguće'

Uspijemo li dobiti barem jedan singl, onda smo favoriti protiv Srba - ustvrdio je Nikola Pilić (82) u razgovoru za Večernji list prije nekoliko dana i - kao i obično - pogodio. Slavni stručnjak koji je Davisov kup osvajao pet puta s trima različitim reprezentacijama (tri puta s Njemačkom, po jednom s Hrvatskom i Srbijom), dobro zna što je to igranje za reprezentaciju, a odlično poznaje i prilike u hrvatskom i srbijanskom tenisu i odnose među igračima. Što kaže sad nakon što je Hrvatska pobijedila s 2:1 i ušla u finale završnog turnira Davisova kupa u Madridu?

- Velika pobjeda Hrvata, nema se što reći. Borna Gojo igrao je vrlo inspiriran, nije trebao izgubiti ni prvi set, ali odlično se snašao nakon toga, dok se Lajoviću skratila ruka, nije mogao podnijeti pritisak. Ne može Đoković sam donositi pobjede Srbiji - napomenuo je Pilić, a na upit jesu li Srbi složili najbolji par, odgovorio je:

Čilić je bio dobar

- Pa, vjerojatno bi nam bilo teže da je Đoković igrao u paru s Ćaćićem, specijalistom za parove, ali ishod bi bio isti. Oni su se odlučili za Krajinovića jer je iskusniji, ali to se nije pokazalo dovoljnim za pobjedu nad odličnim hrvatskim parom. Mektić i Pavić bili su sjajni, od servisa do voleja i reterna. Imali su sustav, a Srbi ga nisu imali.

Osim u pobjedama Goje i našeg para, Pilić je uživao, kaže, i u meču prvih reketa Đokovića i Čilića.

- I Marin je odlično igrao, ali Novak je ipak Novak, teško ga je pobijediti. Ali sportski je priznao poraz, nakon meča pozdravio se sa svima u našem taboru i čestitao im. To su bile predivne geste.

Razgovarali smo s Pilićem dok se još nije znalo s kime će se danas Hrvatska boriti za trofej, s Rusijom ili Njemačkom. Pa, evo što je bivši njemački izbornik, a poslije godinama i savjetnik, kazao u tom trenutku:

- Situacija u dvoboju Njemačka - Rusija slična je kao u susretu Hrvatska - Srbija. Ako nakon pojedinačnih dvoboja bude 1:1, Nijemci će biti bliži pobjedi. A s njima bismo onda lakše izišli na kraj. Realnije je ipak da će nam suparnik u nedjelju biti Rusija. U tom slučaju, Rusi će biti favoriti jer imaju u sastavu drugog i petog tenisača svijeta, ali u sportu je uvijek sve moguće. Bili su i Srbi favoriti protiv nas, pa znamo kako je završilo. Doduše, Rubljov nije Lajović, iako mi se čini da nije u najboljoj formi. No, što bi Zagrepčani rekli: bumo vidli...

Pilić je za kraj želio pohvaliti još jednog svog Splićanina, izbornika Vedrana Martića

- Vedrana poznajem jako dobro još dok sam radio s Goranom Ivaniševićem, kojega je poslije i on trenirao. A Vedrana je u teniskom smislu stvorio moj pokojni prijatelj Zoran Ercegović. Vedran je danas prava osoba za hrvatskog izbornika, odlično je radio s Hačanovom, poznaje tenis, putovao je svijetom. Svakako su i njegove zasluge za ovaj rezultat velike - zaključio je Pilić.

A Branimir Horvat, bivši tenisač s iskustvom u Davisovu kupu, a poslije i direktor niza teniskih turnira, koji također dobro poznaje naše igrače i odnose među njima, ističe:

- Oduševljen sam pristupom naših igrača i njihovom pripremom za mečeve. Ljudi možda to i ne znaju, ali utakmice reprezentacije nisu jednostavan posao. Mi vidimo igrače na terenu, ali do uspjeha se može doći samo ako svi vrhunski obave svoj posao. Proces je mnogo složeniji nego što to na prvi pogled izgleda. No, vidi se da je kod nas sve odlično posloženo. Od izbornika do igrača svi su obavili svoj posao maksimalno, i uz puno hrabrosti i malo sreće stigli smo do finala - napomenuo je Horvat.

Svi slavimo pobjednike, Goju i par Mektić/Pavić, no naš sugovornik želio je istaknuti i doprinos Marina Čilića uspjesima naše reprezentacije.

- Čilić može pobijediti svakoga i velika je povlastica imati takvog igrača. On je protiv Sinnera bio pred pobjedom, bez obzira na to što je ovaj deseti tenisač svijeta. A naš uspjeh je tim veći jer igramo bez ozlijeđenog Ćorića. Srbi su imali širinu, ali ostali igrači im nisu u nekoj velikoj formi, možda bi im više odgovarala sporija podloga.

Gojo je pravo iznenađenje

Svi smo znali da Gojo vrijedi više od svog plasmana (279. na svijetu), ali je on ipak veliko iznenađenje i za dobre poznavatelje tenisa...

- Ne možete biti ne oduševljeni onim što je pokazao. Kapa do poda. Ali sve pohvale i Mektiću i Paviću, onako igrati u paru, i to protiv Đokovića... Imali su sve: i servis i reterne, fokusiranost na igru. Iskreno, oduševljen sam njihovom izvedbom - naglasio je Horvat i napomenuo:

- Nakon svega ovoga, tko može reći da ne možemo računati i na pobjedu u finalu. Rusi su favoriti, ali mi smo već pobijedili jedne favorite. U našoj momčadi je izuzetna pozitiva, samopouzdanje je veliko i sve je moguće.