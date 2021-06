Phoenix u finalu Zapada: Šarić zabio pet koševa, Jokić isključen

Phoenix Sunsi su sinoć u četvrtoj utakmici drugog kruga doigravanja Zapadne konferencije svladali Denver Nuggetse sa 125-118 i plasirali se u finale konferencije, prvi put u zadnjih 11 godina, rezultatom 4-0 u seriji.

Do četvrte pobjede u seriji predvodili su ih Chris Paul i Devin Booker koji su zajedno zabili 71 koš. Paul je ubacio 37 koševa, a Booker je utakmicu završio sa 34 koša i 11 skokova. Dario Šarić je odigrao 13:58 minuta za Phoenix i zabio je pet koševa (šut iz igre 1/4, trice 1/2) uz jedan skok i dvije asistencije.

Denver Nuggets su zbog namjernog prekršaja u trećoj četvrtini ostali bez najkorisnijeg igrača lige (MVP) Nikole Jokića koji je isključen, a do tog trenutka on je upisao 22 poena i 11 skokova.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL NBA: Playoffs-Phoenix Suns at Denver Nuggets Jun 13, 2021; Denver, Colorado, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) controls the ball as Phoenix Suns forward Dario Saric (20) guards in the second quarter during game four in the second round of the 2021 NBA Playoffs at Ball Arena. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports Isaiah J. Downing

Phoenix Suns će u polufinalu Zapada igrati ili protiv Los Angeles Clippersa ili protiv Utah Jazza, a trenutačno sa 2-1 u seriji vodi momčad iz Salt Lake Cityja.

U Istočnoj konferenciji su Milwaukee Bucks u četvrtoj utakmici pred domaćom publikom sa 107-96 bili bolji od Brooklyn Netsa što im je donijelo izjednačenje u seriji na 2-2. Giannis Antetokounmpo, dvostruki MVP (2020., 2019.), postigao je 34 poena i ugrabio 12 skokova. Najbolji strijelac Brooklyna bio je Kevin Durant sa 28 ubačaja i 13 skokova.

Video - Navijači Zadra slave titulu nakon 13 godina čekanja