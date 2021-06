Luka Šamanić: 'Bio bi mi veliki izazov u utakmici sa Slovenijom čuvati Dončića'

U nedjelju je u Zagreb aterirao Luka Šamanić, 21-godišnji krilni košarkaš San Antonio Spursa (208 cm), koji će već u ponedjeljak 14. lipnja u Opatiji odraditi trening s reprezentacijom Hrvatske kojoj se priključio na svoj zahtjev.

Nakon što je, radi ozljede šake, završio na bolovanju, Luka je svojevoljno izašao iz komforne situacije te postao prvi hrvatski NBA igrač koji se ovo ljeto priključio nacionalnoj vrsti.

S obzirom da ga je hrvatski izbornik Veljko Mršić već prežalio, mogao je ostati u San Antoniju, ondje "vidati rane", i pripremati se za sljedeću sezonu. No, on je klupskim šefovima uputio molbu da ga puste da odigra olimpijske kvalifikacije za reprezentaciju svoje domovine.

- Možda zbog te pauze nisam tjelesno najspremniji, no osjećam se zdravo pa ne vidim razloga da ne pomognem reprezentaciji. Prvobitna je procjena glasila da ću morati pauzirati šest do osam tjedana, no kost u šaci je zacijelila ranije.

Ozljedu šake imao je i Bojan Bogdanović kojeg je Luka čuvao u jednoj međusobnoj utakmici.

- Kada smo na parketu ostali mi mlađi, ja sam preuzeo Bojana. Dao sam sve od sebe, no čovjeka koji u NBA ligi zabija 20 koševa jako je teško čuvati. Ako na sekundu izgubiš iz vida, on će ostati sam pri čemu mu treba manje od sekunde da šutne.

Luka voli takve defenzivne izazove pa bi se tako, u petak u Ljubljani, vrlo rado prihvatio posla čuvanja Luke Dončića, ako ovaj zaigra protiv Hrvatske u prijateljskoj utakmici.

- Ja košarku i igram radi izazova, a čuvati Dončića bio bi veliki izazov.

S obzirom da u reprezentaciji neće biti četvorki Bendera, a po svemu sudeći, i Šarića, Šamanić bi mogao imati značajnu ulogu.

- Kada sam, negdje u travnju, pričao s izbornikom Mršićem, rekao sam mu da sam spreman biti igrač koji će igrati obranu i dati energiju. Ako mi se ukaže prilika za nešto više, uzet ću ju, a ako ne ja ću igrati obranu i dati momčadi novu energiju.

Šamanić je uvjeren da se Hrvatska, i unatoč izostancima važnih igrača (Simon, Bender, Šarić te Bogdanović ili Zubac) može plasirati na Olimpijske igre. A ako mu se želja ostvari, ništa od njegova ljeta bez reprezntativnih obveza koje bi mogao utrošiti u rad na sebi.

- Da se mene pita, ja bih više volio pripremati se s reprezentacijom i otići u Tokio, na Olimpijske igre. To mi je bolje od slobodnog ljeta.

Luku su u zagrebačkoj zračnoj luci dočekali tata Marko, nekad i sam dobar košarkaš, i prijatelj Matko s kojim je zajedno trenirao u Košarkaškom klubu Zagreb. Prije košarke, Šamanić junior šest je godina trenirao nogomet pa nas je zanimalo s kolikom pažnjom će pratiti nogometno Prvenstvo Europe.

- Pratit ću Hrvatsku, a ostalo više manje. Više ću pratiti što se događa u doigravanju u NBA ligi.

A koga Luka, u završnici NBA sezone, vidi favoritima za naslov?

- Volio bih da to bude neki od klubova u kojima igraju naši košarkaši, a Phoenix Darija Šarića igraju super košarku, baš kao i Utah koji pod košem imaju Goberta koji pokriva svaki centar reketa, ali i sjajne vanjske igrače u Mitchellu, Conleyju, Inglesu, Bogdanoviću... Iz Istočne konferencije najmoćnijim mi se čine Brooklyn Netsi koji u Durantu, Irvingu i Hardenu imaju izniman napadački arsenal.