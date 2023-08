Ozlijedila se najveća nada hrvatske atletike, Jana se povukla s EP-a

Ozljeda mišića stražnje lože zaustavila je 17-godišnju Varaždinku Janu Koščak na putu prema željenom naslovu europske prvakinje u sedmoboju u konkurenciji do 20 godina, a dogodila se u trećoj disciplini, bacanju kugle, u trenutku kad je hrvatska reprezentativka držala vodeću poziciju.

Jana je odlično krenula u natjecanje na stadionu Givat Ram u Jeruzalemu postigavši najbolje rezultate na 100 m prepone (13.37 sekundi) i u skoku u vis (186 cm). Kuglu je bacila do 11,93 m, što je 11 cm kraće od njenog osobnog rekorda, ali se ozlijedila prilikom trećeg pokušaja. U prve dvije discipline je skupila 2123 bodova, a nakon kugle ih je imala 2779, 65 više od 19-godišnje Njemice Sandrine Sprengel. Nažalost, Jana se nije mogla pojaviti na startu utrke na 200 m te je morala odustati od natjecanja.

Prvog od četiri natjecateljska dana hrvatski su predstavnici imali još nekoliko zapaženih nastupa. Janko Kišak je na 110 m prepone značajno popravio osobni rekord s 13.48 sekundi, a to je od danas i novi hrvatski rekord za atletičare do 20 godina. To mu je donijelo pobjedu u kvalifikacijskoj skupini, a s ukupno petim vremenom ušao je u polufinale.

I Luka Ćurković je u skoku u dalj postavio osobni rekord sa 7,67 m, što mu je donijelo plasman u finale sa sedmim rezultatom.

Čak tri predstavnice hrvatska atletika će imati u polufinalu na 100 m prepone. Klara Koščak, Janina starija sestra, s 13.19 sekundi je imala drugi rezultat kvalifikacija, a brža od nje bila je samo Njemica Rosina Schneider (13.13). Bio bi to Klarin osobni rekord, ali je zbog nešto snažnijeg vjetra od dopuštenog (+2,2 m/s) taj rezultat neće ući u knjige rekorda.

Osim Klare, u polufinale su po vremenu ušle Lucija Grd i Mia Wild. Grd je imala 14. rezultat (13.47), a Wild je ušla kao posljednja, 16. u polufinale (13.54).

Po vremenu je u polufinale na 400 m ušla Nicole Milić, a 54.43 sekunde je njen novi osobni rekord. U istoj disciplini je Marko Orešković s 47.07 sekundi bio drugi u svojoj kvalifikacijskoj skupini i po plasmanu ušao u finale sa sedmim rezultatom kvalifikacija.

Među 12 finalista na 1500 m bit će i Nino Jambrešić koji je s rezultatom 3:54.78 minuta u svojoj kvalifikacijskoj skupini osvojio šesto mjesto, posljednje koje je vodilo u borbu za odličja.

Bez finala je ostala Lucija Pendić (57,66 m) u bacanju kladiva, a Vita Penezić (11.81 sekundi) nije uspjela ući u polufinale na 100 m.

>> Hrvatski klubovi saznali tko su im europski protivnici ove jeseni