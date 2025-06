Ovo se u povijesti HNL-a nikad još nije dogodilo: Nastao je novi fenomen koji može biti jako riskantan

Ovo se u povijesti Hrvatske nogometne lige nikad još nije dogodilo: najstariji trener u Ligi 10 ima samo pedeset godina! Ta je ne baš laskava titula pripala Dinamovu šefu struke Mariju Kovačeviću – pedesetogodišnjaku iz Jablanice, a kad smo već kod noviteta oko Dinamova trenera, nije naodmet spomenuti i kako Kovačević do svoje pedesete godine još nije vodio niti jednu europsku utakmicu, niti osvojio trofej. A priliku je imao – sa Slavenom Belupom bio je u finalu Kupa.

No, ovakvo preuzimanje rizika s trenerom nije neuobičajena praksa velikih klubova. Evo, Boban to najbolje zna: poznati Talijan Alberto Zaccheroni do 1998. godine bio je trener najprije nekoliko regionalnih, amaterskih klubova, potom je vodio Veneziju, Bolognu, Cosenzu i Udinese – naravno bez ijednoga trofeja, a onda ga je s 45 godina angažirao Milan i odmah je u svojoj prvoj sezoni osvojio Scudetto. Zvali su ga "Bobanov Scudetto", zbog Zvoninih blistavih izvedbi i ključnim utakmicama završnice prvenstva pod Zaccheronijevim vodstvom.

I tako, HNL-om očito pušu neki novi vjetrovi. Na primjer, prvi put u Ligi 10 čak pet klubova, dakle polovica lige, imat će za trenere bivše hrvatske A i mlade reprezentativce: Nikicu Jelavića (Lokomotiva), Gordona Schildenfelda (Vukovar 1991), Nikolu Šafarića (Varaždin), Marija Carevića (Gorica) i Gorana Tomića (Istra 1961). Zatim još jedna novost: devetorica od deset trenera u SuperSport HNL-u govore hrvatski jezik, uključujući dvojicu stranaca, Slovenca Rožmana (Osijek) i Crnogorca Đalovića (Rijeka), a izuzetak je samo Urugvajac Gonzalo Garcia u Hajduku.

I naravno ono s početka priče: trenerska struka se pomlađuje, pa tako prosječna dob naših prvoligaških trenera danas iznosi samo 42.6 godina, dok je na početku prošle sezone bila 46,8 godina. Prije godinu dana najstariji trener lige bio je 56-godišnji Silvijo Čabraja, a, podsjetimo, liga je u tom trenutku imala čak trojicu Talijana; Tramezzanija, Coppitellija i Gattusa. Danas je najmlađi trener lige tek 37-godišnji Mario Gregurina iz Slavena Belupa, a 41-godišnji Gonzalo Garcia nadimkom Recoba najmlađi je trener Hajduka još od proljeća 2013. godine kada je na klupu bijelih bio inauguriran tek 35-godišnji Igor Tudor.

Afirmativno pristupajući ovom fenomenu, možemo zaključiti samo kako se mlada hrvatska struka napokon odgovarajuće valorizira, nakon što su klubovi opekli s precijenjenim strancima, poput Bugarina Peteva, Nizozemca Moniza, Šveđanina Gustaffsona, Makedonca Angelovskog, Talijana Cosmija, Coppitellija, Gattusa, Cannavara ili onih anonimnih Španjolaca koji su vodili Rudeš, Šibenik i Istru 1961.

Istodobno, Dinamo, Hajduk, pa i Slaven Belupo, Vukovar 1991 i Lokomotiva, u novu prvoligašku sezonu ulaze s pozamašnom dozom proračunatoga rizika; sa stručnjacima koji ili nisu trofejni ili su prvoligaški debitanti. I to onda odmah neizbježno podsjeća na kratke fitilje naših prvoligaških predsjednika, nesklonih otrpjeti trenera u kriznim situacijama. Evo, od desetorice trenera koji su prošlog ljeta započeli sezonu, samo su dvojica – Gattuso u Hajduku i Šafarić u Varaždinu – dočekali posljednje kolo na klupi. S tim da je Gattuso nakon toga odmah odletio.

Stoga, u vezi novoga vala trenerske mladosti u HNL-u, čelnicima klubovima – pljesak, ali prigušeni. Budu li sva desetorica trenera u sedlima i na zimskim pripremama u siječnju 2026., tek tada ćemo moći govoriti o ozbiljnom strateškom zaokretu klubova u HNL-u.