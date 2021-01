Ovo je vrh karijere, idemo napasti top 5

Veliki je dan danas za hrvatski automobilizam jer na prvoj stanici svjetskog prvenstva u reliju imat ćemo i hrvatsku posadu. Cro Rally Team, koji čine Viliam Prodan i Zoran Raštegorac, danas demonstrira povratak Hrvata na reli Monte Carlo.

Čak petnaest dugih godina, od nastupa Juraja Šebalja sa suvozačem Tonijem Klincom, nijedna hrvatska posada nije nastupala na kultnoj stazi. S time da se jako malo naših može pohvaliti sudjelovanjem na najprestižnijoj utrci Svjetskog prvenstva u reliju (WRC).

Auto je sjajno pripremljen

Naime, reli Monte Carlo najprestižniji je i najteži reli na svijetu s tradicijom dugom 110 godina, a Viliam i Zoran su tek četvrta hrvatska posada na ovom natjecanju od osamostaljenja Hrvatske.

– Monte Carlo je vrhunac za svakoga u ovom sportu. Iskreno, nije mi svejedno jer pred nama je najveći izazov naših sportskih karijera. Rekli smo sami sebi da idemo probati i sada smo tu gdje jesmo – istaknuo je Prodan koji je u najavi samog natjecanja još rekao:

– Odluka o nastupu došla je prije dva mjeseca jednim telefonskim pozivom, slučajno. Kolega je rekao da bi bilo lijepo da idemo i rekli smo si da idemo to odraditi za hrvatski sport i hrvatski automobilizam. Bilo bi lijepo da imamo posadu u Monte Carlu u godini kada je Hrvatska domaćin jedne WRC utrke.

Ta dva mjeseca bila su kratka za pripremu, ali mi to možemo. Mi smo Hrvati, mi smo čudan narod. Odlučili smo odraditi taj jedan WRC prije utrke u Hrvatskoj jer nemamo još ni jedan nastup na svjetskom prvenstvu pa da vidimo kako nam ide. Viliam i Zoran nastupit će u Ford Fiesti Rally 4 koji im jeopremila jedna slovenska ekipa.

– Auto je fantastično pripremljen i sigurno je konkurentan. Obojica smo se oduševili kada smo vidjeli kako ide. Uvjeren sam da imamo auto za sam vrh poretka – rekao je Raštegorac.

Utrka u Monte Carlu na rasporedu je od 21. do 24. siječnja, a prije nje naši su se predstavnici dobro namučili.

– Bilo je puno komplikacija, regulativa, obrazaca... do zadnjeg nismo znali hoćemo li ići. Rekao sam da, kada Zoran i ja dođemo do kraja prvog brzinca, položili smo doktorat iz psihologije – kaže Viliam koji ima velike ambicije.

– Konkurencija je jaka, nas je 30ak u konkurenciji, no uvijek idem da se borim za vrh. Potajno se nadamo da se možemo ugurati u top pet. To je utrka s najduljom tradicijom, najpoznatiji reli i za nas je to vrhunac karijere. Posada Prodan/Raštegorac u Carlu će prvi puta nastupati na WRC-u, a ove sezone planiraju još dvije utrke.

– Vozit ćemo još u Hrvatskoj i vjerojatno u Španjolskoj ili na Monzi u Italiji, no još ne znamo zbog kalendara koji je klimav zbog koronavirusa.

Na stazi su već nekoliko dana. Koji su prvi dojmovi?

– Specifična je situacija, održava se u francuskom gradu Gap dok je u Monte Carlu samo ceremonijalni start i cilj, sve ostalo je u planinama. Ima brzinskih ispita koji su suhi, koji su mokri, a ima i onih pod ledom i snijegom. Ima svega, u cilju je lijepo 15-ak je stupnjeva. U Gapu je policijski sat od 18 do 6, ništa ne radi, dok u Monacu sve normalno funkcionira. Moramo se prilagoditi. Drugačije je nego kod nas. Što se staza tiče vozio sam vani najviše i ovo mi miriši na Austriju, ali nije isto – zaključio je Prodan.

WRC i u Hrvatskoj

Inače, WRC ove godine dolazi premijerno i u Hrvatsku koja će jedno od najatraktivnijih sportskih događaja na svijetu ugostiti od 22. do 25. travnja 2021. godine.

Start i cilj utrke bit će u Zagrebu, a vozit će se po lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije. Klubovi nositelji organizacije Croatia Rallyja su D.T. iz Poreča i Cro Dakar Team iz Zagreba, uz podršku Hrvatskog auto i karting saveza.