Ovo je suludo: Donedavni Modrićev suigač dobit će milijardu eura za pet godina?!

Čini se da je idila između Real Madrida i brazilske superzvijezde Viniciusa Juniora došla svome kraju. Pregovori oko prijevremenog produženja ugovora, koji su trebali biti formalnost, zapeli su u slijepoj ulici i doveli do zategnutih odnosa. Kako piše njemački Bild, problem je u astronomskim financijskim zahtjevima Brazilca, na koje kraljevski klub nije spreman pristati. Ovakav rasplet situacije ponovno je aktivirao interes iz Saudijske Arabije, koja već dugo vremena pokušava privoljeti brazilskog reprezentativca u svoje redove. Sada, kada su odnosi u Madridu zahladili, saudijski fond vidi idealnu priliku za novi, odlučujući korak.

Britanski portal Talksport izvještava kako Saudijci pripremaju novu, rekordnu ponudu za Viniciusa. Navodno su spremni platiti Realu nevjerojatnih 350 milijuna eura odštete, što bi srušilo sve dosadašnje rekorde u povijesti nogometa. Španjolski mediji dodaju kako ovo nije prvi kontakt. Vinicius i predstavnici saudijske lige u komunikaciji su već više od godinu dana, a tvrdi se da je u proljeće u Rijadu održan i sastanak između predstavnika lige i igračevih savjetnika.

S obzirom na to da produženje ugovora s Realom trenutno izgleda kao daleka budućnost, Saudijci gaje velike nade da bi ovaj put mogli uspjeti. Njihova prethodna ponuda iznosila je 300 milijuna eura, no Madriđani su je glatko odbili, odlučni u namjeri da zadrže jednog od svojih ključnih igrača. I za samog Viniciusa, financijski uvjeti su izvan svake pameti. U pustinji bi ga čekala godišnja plaća od 200 milijuna eura. S petogodišnjim ugovorom, koji se spominjao, ukupan iznos bez bonusa dosegnuo bi nevjerojatnu jednu milijardu eura. Očekuje se da će nova ponuda biti u sličnim, ako ne i višim okvirima.

Što je točno Vinicius tražio od Reala? Prema izvorima, zahtijevao je plaću od 30 milijuna eura po sezoni, čime bi postao najplaćeniji igrač kluba. Real je to odbio, a navodno u klubu postoje i sumnje oko toga može li momčad u budućnosti funkcionirati s Kylianom Mbappéom i Viniciusom zajedno na terenu. Problem leži u njihovom nedostatku obrambenog doprinosa, nešto na čemu će, kako se priča, inzistirati budući trener Xabi Alonso. Španjolski mediji špekuliraju da, ako bi jedan od dvojice morao otići, izbor bi u ovom trenutku pao upravo na Brazilca. Vinicius je do sada pokazivao vjernost "Kraljevskom klubu". No, s obzirom na prekinute pregovore i ponudu koja se ne odbija, postavlja se pitanje hoće li ta ljubav izdržati i ovaj test.