UŽIVO Idealan scenarij za Hrvatsku: Španjolska povela 1-0 protiv Urugvaja

RASPLET SKUPINE I

Francuska razbila drugu momčad Norveške (4:1) Senegal uvjerljiv protiv Iraka i ostaje u igri za drugi krug (5:0)

Francuska je završila natjecanje u skupini s devet bodova, Norveška sa šest, Senegal s tri, a Irak bez bodova. Norveška tako već zna i suparnika u 16-ini finala, igrat će protiv Obale Bjelokosti u utorak u Dallasu