UŽIVO Idealan scenarij za Hrvatsku: Španjolska povela 1-0 protiv Urugvaja

Kraj prvog poluvremena
Kraj prvog poluvremena. Rezultat je 0-0.
8 minuta nadoknade
Urugvaj radi izmjenu. Iz igre izlazi Ugarte, a ulazi de la Cruz
Gol! Španjolska vodi 1-0 nakon velike pogreške golmana Muslere. Strijelac je Baena.
Silovito je pucao Bentancur iz daljine, no lopta odlazi tik iznad grede
Oštar centaršut Baene na pet metara, no Muslera je to pokupio ispred Oyarzabala
Bentancur je tražio Arauja na pet metara, no prejako je poslao loptu
Federico Valverde je poslao sjajnu loptu u šesnaesterac, no nikoga od njegovih suigrača nije bilo
Utakmica se nastavlja
Pauza za osvježenje
Sada Španjolci uspijevaju u nekoliko navrata stvoriti višak na krilima, ali obrana Urugvaja čisti svaki pokušaj centaršuta
Lamine Yamal je pucao s ruba šesnaesterca, ali lopta je završila u bloku
Španjolci sada izmjenjuju kratke paseve na sredini terena
Obrana Urugvaja se sada poirgava s loptom pred svojim golom, no bez posljedica
Araujo je ubacio loptu u šesnaesterac, no unatoč malim nesigurnostima Unai Simon je to očistio
Oyarzabal je pokušao dodati na drugu stativu no obrambeni igrač je to skoro skrenuo u vlastiti gol, bit će korner
Utakmica je počela.
Sastavi Urugvaj - Španjolska
URUGVAJ: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Bentancur, Ugarte - Canobbio, Valverde, Araujo - Nunez
ŠPANJOLSKA: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Merino - Yamal, Oyarzabal, Baena
Sastavi Zelenortski Otoci - Saudijska Arabija
ZELENORTSKI OTOCI: Vozinha - Pina, Diney, Pico, Paulo - Lenini, Duarte - Mendes, Monteiro, Semedo - Livramento
SAUDIJSKA ARABIJA: Al-Owais - Boushal, Al-Amri, Altambakti, N. Al-Dawsari - Abdulhamid, Al-Khaibari, Kanno, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan, Mandash
Večeras se od 02:00 raspliće skupina H na Svjetskom prvenstvu, a oba susreta mogla bi imati utjecaj i na hrvatske izglede za plasman u nokaut-fazu. U isto vrijeme sastaju se Urugvaj i Španjolska te Zelenortski Otoci i Saudijska Arabija. Najbolje je zasad pozicionirana Španjolska s četiri boda, dok Urugvaj i Zelenortski Otoci imaju po dva, a Saudijska Arabija jedan. Hrvatskoj najviše odgovara pobjeda Španjolske jer bi u tom slučaju trećeplasirana reprezentacija skupine H završila s manje od tri boda, što bi Vatrenima olakšalo borbu za mjesto među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
FOTO 'Ona ima 52 godine?!': Majka reprezentativca BiH mami poglede, a sinova priča o njoj sve je dirnula
Zove se Mate, rodom iz Hrvatske i Modrićev je suigrač. Nije želio igrati za vatrene, a sada je zvijezda SP-a
Pritisnite ovaj gumb u automobilu i klima će hladiti dvostruko brže: Većina ljudi njime se koristi potpuno pogrešno
Zaokret u Moskvi nakon kaosa na bojišnici: 'Ljudi jedva stoje... Oni su za jednokratnu upotrebu'
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Zlatko Dalić i Ivan Perišić na press konferenciji: ''Fokus je bio na rekuperaciji, nismo imali puno vremena za treninge'
Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić zajedno s Ivanom Perišićem održao je press konferenciju za medije, uoči današnje utakmice protiv Gane, koja je na rasporedu od 23:00 po srednjoeuropskom vremenu.
VIDEO Hit iz Philadelphije: Mladenci izašli iz vijećnice, a dočekala ih pjesma hrvatskih navijača
Vatreni navijači odmah su ih okružili i zapjevali kultnu pjesmu "Izađi mala", pretvorivši njihov izlazak iz vijećnice u neočekivanu svadbenu proslavu
Ibrahimović brutalno napao norveškog izbornika: 'To nije mentalitet za Svjetsko prvenstvo'
U početnoj postavi od standardnih prvotimaca ostavio je samo Fredrika Aursnesa, a ostalih 10 igrača je zamijeni
VIDEO Bili smo na treningu vatrenih prije ključne utakmice: Evo kakvo je stanje s ozlijeđenim stoperom
Dodajmo kako je Hrvatska na prošla tri Mundijala igrala protiv reprezentacija iz Afrike i nijednom nije izgubila
Francuska razbila drugu momčad Norveške (4:1) Senegal uvjerljiv protiv Iraka i ostaje u igri za drugi krug (5:0)
Francuska je završila natjecanje u skupini s devet bodova, Norveška sa šest, Senegal s tri, a Irak bez bodova. Norveška tako već zna i suparnika u 16-ini finala, igrat će protiv Obale Bjelokosti u utorak u Dallasu
Senegal razbio Irak i napravio veliki korak prema drugom krugu, evo zašto su to loše vijesti za Hrvatsku
Svakako treba reći i kako Senegal još nije siguran putnik u šesnaestinu finala već će morati strepiti do posljednje utakmice grupne-faze
FOTO Philadelphia u kockicama i dan prije utakmice, navijači sjajno dočekali vatrene: Dva igrača dobila ovacije
Brazil ljutit na FIFA-u zbog jedne situacije: 'Za Messija i Viniciusa na vrijede ista pravila'
Mogla je zvijezda Real Madrida i do hat-tricka, ali nakon VAR provjere poništen mu je pogodak kod rezultata 1:0
Najveće slavlje tek slijedi? HNS otkrio kada se navijači ponovno okupljaju
Vatrena zona svakodnevno je otvorena tijekom Svjetskog prvenstva te posjetiteljima nudi bogat zabavni program, službenu HNS trgovinu, ugostiteljsku ponudu i brojne aktivnosti
VIDEO Vatreni stigli u Philadelphiju uoči najbitnije utakmice do sada: Izlazak jednog igrača oduševio navijače
Ispred hotela Notary u kojem će odsjedati dočekala ih je mala skupina navijača. Među njima ističu se dvojica dječaka iz Kanade hrvatskog podrijetla - Luka i Mateo Kovačić