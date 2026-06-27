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UŽIVO
UŽIVO Idealan scenarij za Hrvatsku: Španjolska povela 1-0 protiv Urugvaja
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27.06.2026. u 02:06
Tekstualni prijenos utakmica skupine H možete pratiti na portalu Večernji.hr
Urugvaj
0-1
Španjolska
Baena 42'
3. kolo SP-a, 02:00, Guadalajara, Meksiko
45'+8

Kraj prvog poluvremena

ZELENORTSKI OTOCI - S. ARABIJA

Kraj prvog poluvremena. Rezultat je 0-0.

45'

8 minuta nadoknade

Zamjena
45' (Zamjena)

Urugvaj radi izmjenu. Iz igre izlazi Ugarte, a ulazi de la Cruz

Gol
42' (Gol)

Gol! Španjolska vodi 1-0 nakon velike pogreške golmana Muslere. Strijelac je Baena.

36'

Silovito je pucao Bentancur iz daljine, no lopta odlazi tik iznad grede

33'

Oštar centaršut Baene na pet metara, no Muslera je to pokupio ispred Oyarzabala

31'

Bentancur je tražio Arauja na pet metara, no prejako je poslao loptu

27'

Federico Valverde je poslao sjajnu loptu u šesnaesterac, no nikoga od njegovih suigrača nije bilo

26'

Utakmica se nastavlja

23'

Pauza za osvježenje

21'

Sada Španjolci uspijevaju u nekoliko navrata stvoriti višak na krilima, ali obrana Urugvaja čisti svaki pokušaj centaršuta

17'

Lamine Yamal je pucao s ruba šesnaesterca, ali lopta je završila u bloku

17'

Španjolci sada izmjenjuju kratke paseve na sredini terena

10'

Obrana Urugvaja se sada poirgava s loptom pred svojim golom, no bez posljedica

6'

Araujo je ubacio loptu u šesnaesterac, no unatoč malim nesigurnostima Unai Simon je to očistio

2'

Oyarzabal je pokušao dodati na drugu stativu no obrambeni igrač je to skoro skrenuo u vlastiti gol, bit će korner

Početak
1' (Početak)

Utakmica je počela.

Standings provided by Sofascore

Sastavi Urugvaj - Španjolska

URUGVAJ: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Bentancur, Ugarte - Canobbio, Valverde, Araujo - Nunez

ŠPANJOLSKA: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Merino - Yamal, Oyarzabal, Baena

Sastavi Zelenortski Otoci - Saudijska Arabija

ZELENORTSKI OTOCI: Vozinha - Pina, Diney, Pico, Paulo - Lenini, Duarte - Mendes, Monteiro, Semedo - Livramento

SAUDIJSKA ARABIJA: Al-Owais - Boushal, Al-Amri, Altambakti, N. Al-Dawsari - Abdulhamid, Al-Khaibari, Kanno, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan, Mandash

Večeras se od 02:00 raspliće skupina H na Svjetskom prvenstvu, a oba susreta mogla bi imati utjecaj i na hrvatske izglede za plasman u nokaut-fazu. U isto vrijeme sastaju se Urugvaj i Španjolska te Zelenortski Otoci i Saudijska Arabija. Najbolje je zasad pozicionirana Španjolska s četiri boda, dok Urugvaj i Zelenortski Otoci imaju po dva, a Saudijska Arabija jedan. Hrvatskoj najviše odgovara pobjeda Španjolske jer bi u tom slučaju trećeplasirana reprezentacija skupine H završila s manje od tri boda, što bi Vatrenima olakšalo borbu za mjesto među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama.

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