Ovo je mogući sastav za Japan: Zlatko Dalić razmišlja o jednoj važnoj promjeni u momčadi

Hrvatski nogometaši sutra od 16 sati igraju dvoboj osmine finala svjetskog prvenstva protiv nezgodne i izuzetno poletne momčadi Japana. Nogometaši iz 'zemlje izlazećeg sunca' su prava senzacija ovogodišnjeg turnira, srušili su Španjolsku i Njemačku te izborili prvo mjestu u skupini E. Mnogi se pitaju kako će izbornik Zlatko Dalić složiti momčad, za pretpostaviti je da će izvesti vrlo sličnu postavu kao protiv Kanade i Belgije. Međutim, doznajemo da Dalić razmišlja o jednoj promjeni. U vrhu napada bi umjesto Marka Livaje mogao zaigrati stasiti Bruno Petković.

Jedna od njegovih prednosti je da je konstitucijom 12 centimetara viši od prosjeka japanske reprezentacije. Petković može i zagraditi se, zadržati loptu i distribuirati je prema kolegama iz napada Perišiću i Kramariću.

- Bruno Petković je ponudio puno više u 26 minuta nego Marko Livaja u ostatku utakmice. On je tehnički dotjeran igrač koji može zadržati loptu i pojava je u kaznenom prostoru. On je bljeđa verzija Girouda, a ima i pedigre u Ligi prvaka i Europa ligi. Dalić ga mora staviti u prvu momčad u nokaut-fazi - pišu engleski nogometni fanatici na portalu Premier League Panel.

Ostatak ekipe bi trebao izgledati isto kao i u prethodne dvije utakmice: Livaković - Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozović, Modrić, Kovačić - Kramarić, Perišić, Petković (Livaja).

- Stalno me zovu. Ne traže nikakve informacije. U nedjelju imam intervju za njihovu nacionalnu televiziju. Oni sve znaju o Hrvatskoj, ne mogu im otkriti ništa što ne znaju. Možda im je Joško Gvardiol mala nepoznanica. - rekao je Mihael Mikić u analizi i najavi utakmice za Večernji list.

- Ne sumnjam u našu pobjedu i to će baš biti prava reklama. Dokaz je to samo koliko dobro radimo. Japanci su uvijek favorizirali Španjolsku i Njemačku i stalno su uzimali njihove trenere. Ovo je dobra poruka da mi ne zaostajemo i to ćemo vjerojatno potvrditi na ovom SP-u. Ako dobijemo Japan, u četvrtfinalu smo i onda će svima biti "drž' gaće... - zaključio je bivši igrač Dinama i japanske Hiroshime.

