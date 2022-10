Ovo je godina Francuza: Heroj el clasica i kapetan Reala ide u Pariz po Zlatnu loptu

Real Madrid već u prvom poluvremenu prelomio je 250. Clasico osiguravši nedostižnu prednost od 2:0. U 12. minuti neuhvatljivi, munjeviti Brazilac Vinicius Junior pobjegao je Barcinoj obrani, njegov šut zaustavio je vratar Ter Stegen, a Karim Benzema pospremio je odbijanac u mrežu.

Tako je 34-godišnji Francuz na kolosalan način okončao utrku za Zlatnu loptu za 2022. godinu. On u toj utrci zapravo i nije imao dostojnoga suparnika, pa će današnja ceremonija dodjele Zlatne lopte France Footballa u Parizu biti samo formalnost. Po prvi put u povijesti ove nagrade ona se dodjeljuje za učinak u prethodnoj sezoni, a ne u kalendarskoj godini. Tako prvi put učinak igrača na Svjetskom prvenstvu neće biti vrednovan.

Ukrajinski debitant

Realovu neumoljivu masažu Barcelone sa sretnim završetkom u prvom poluvremenu zaključio je Urugvajac Valverde efektnim pogotkom s 20 metara za 2:0. Bilo je to poluvrijeme u kojemu je domaćin stajao u čvrstome bloku, dopustivši Barceloni dominaciju u posjedu (62 posto), te samo jednu jedinu ozbiljnu prijetnju (nevjerojatan promašaj Lewandowskog), a onda izvanredno brzom tranzicijom stvarao kaos u zadnjoj liniji. Tipični Ancelottijev Real; odaje dojam potlačenosti i inferiornosti, a zapravo ne može biti ubitačniji.

U Realovoj prvoj postavi mjesto je našao samo jedan Španjolac (Carvajal), po jedan Ukrajinac, Austrijanac, Hrvat, Nijemac, Urugvajac, dvojica Brazilaca i trojica Francuza. Debitant u Clasicu bio je 23-godišnji ukrajinski vratar Andrij Lunin, mladić iz Krasnograda u Harkivskoj oblasti, koji je preko Dnipra i Zorje iz Luhanska dospio do Real Madrida. Lunin brani jer se Courtois oporavlja od ozljede, a pričuvni vratar Reala u Clasicu bio je Lucas Canizares, sin legendarnoga Santiaga Canizaresa.

Utješni gol Torresa

Barca je u prvih 11 imala petoricu domaćih igrača, dvojicu Francuza, te po jednoga Poljaka, Brazilca, Nijemca i Nizozemca.

U drugom poluvremenu VAR-je poništio još jedan prekrasan pogodak Benzemi zbog minimalnoga zaleđa. Unatoč brojnim izmjenama, Barcelona je uspjela ozbiljno ugroziti Realova vrata samo jednom u drugom poluvremenu; Ferran Torres u 83. minuti postigao je utješni pogodak. U sudačkoj nadoknadi Rodrygo je iz penala zapečatio pobjedu Reala.

Real Madrid nakon devet odigranih kola drži prvo mjesto s 25 bodova, Barcelona je drugoplasirana s 22...

