Ovo je bilo najlošije poluvrijeme Dinama pod Čačićem. A Hajduku je za pobjedu nedostajala jedna stvar...

Dobili smo pravi derbi, susret Hajduka i Dinama to je bio u svakom slučaju, iako ga se nećemo sjećati po nekakvoj ljepoti. No, naviknuti smo na takve susrete dva velika suparnika, rijetke su bile njihove nogometne ljepotice, nekoć su to bili i 'krvavi' sudari u kojima je važila deviza 'tko leži ne bježi', u kojima se samo tražio prekid, opstrukcija.



U današnjem srazu i nije trebalo očekivati nogometni 'run and gun', jurcanje s gola na gol, prije se mogla očekivati ovakva utakmica u kojoj se vrebala greška, tražio loš trenutak suparnika. Hajduk je taj trenutak našao u prvih 45 minuta susreta, igrajući hajdučki, sa srce, uspio je stisnuti Dinamo, uspio je Dinamu oduzeti prostor, igru, nije mu dao ništa i zasluženo je imao prednost u prvom dijelu.