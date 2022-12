Ovdje možete uživo pratiti let zrakoplova s 'vatrenima', njihov let najpraćeniji je na svijetu!

Zrakoplov s hrvatskom nogometnom reprezentacijom točno u podne, s pola sata zakašnjenja poletio je iz Međunarodne zračne luke u Dohi. Slijetanje vatrenih predviđeno je oko 17 sati u zagrebačku zračnu luku.Cijeli tim u Zagreb bi se trebao vratiti zrakoplovom Croatia Airlinesa tipa A319, registarske oznake 9A-CTH, pod brojem leta OU8501.

Njihov let UŽIVO možete pratiti OVDJE, a to čine i tisuće nogometnih fanova iz Hrvatske i svijeta jer let Croatie Airlines najpraćeniji je na svijetu u ovome trenutku. Let prati oko 3 tisuće ljudi.

>> OVDJE PRATIMO DOČEK REPREZENTACIJE

Nakon osvajanja drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, zrakoplov Croatia Airlinesa je na nižoj visini preletio centar grada Zagreba, a od ulaska u hrvatski zračni prostor zrakoplov su pratila i dva dežurna vojna zrakoplova MIG-21.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe uputila je posebnu čestitku Vatrenima, a kako doznajemo, dio svečanog dočeka sutra će biti i vojni zrakoplovi i kontrola leta koja će proslavljene nogometaše pozdraviti prilikom ulaska u hrvatski zračni prostor. Promet bi se u zagrebačkoj zračnoj luci trebao odvijati bez poteškoća.