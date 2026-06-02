FOTO Strašne snimke ruskog razaranja, broj žrtava raste: Zgrade u plamenu, ljudi zatrpani ispod ruševina

Rusija je noćas pokrenula veliki zračni napad na Ukrajinu, ciljajući razne ukrajinske gradove, uključujući Kijev, raketama i bespilotnim letjelicama. Dužnosnici su rekli da je diljem zemlje ubijeno najmanje devet osoba, a ranjeno 105. Čini se da je glavni teret napada pao na Kijev, kao i na grad Dnjepar u središnjoj Ukrajini. Najmanje četiri osobe su poginule, a još 58, uključujući dvoje djece, ozlijeđeno je u glavnom gradu, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Dok su dužnosnici izvijestili da je u Dnjepru ubijeno šest osoba, a 36 ozlijeđeno. U kijevskom okrugu Podilskij, deveterokatnica se srušila nakon što je prijavljen dvostruki udar slavine, a ljudi bi mogli biti zarobljeni pod ruševinama, prema Kličku.

"U okrugu Podilskij, automobili su u plamenu kao posljedica napada. Na drugoj adresi, ostaci projektila pali su na krov zgrade, uzrokujući požar i razbijajući prozore", rekao je Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva .

U gradskom okrugu Solomianskyi također je zabilježena šteta na stambenim zgradama. Tkačenko je dodao da su krhotine drona pale u blizini vrtića, a požar je izbio na mjestu zgrade u izgradnji u okrugu Obolonskyi. Požari su izbili nakon što su se krhotine odrušile na benzinske postaje u okruzima Darnytskij i Ševčenkivskij te na poslovnu zgradu u okrugu Svjatošinskij. Požar je također "bjesnio" na drugom i trećem katu poslovne zgrade u okrugu Ševčenkivskij, rekao je Kličko.

Prva eksplozija čula se u glavnom gradu oko 1:30 ujutro po lokalnom vremenu, neposredno prije nego što je proglašena zračna uzbuna, izvijestio je novinar Kyiv Independenta s terena. Dodatni valovi eksplozija čuli su se u 2:15, 4:00 i 7:20 ujutro, nakon čega su uslijedili kratki prekidi u opskrbi strujom, rekli su novinari. Zajednice u okolnoj Kijevskoj oblasti također su napadnute tijekom noći. Šteta na kućama, skladištu i "nestambenoj" zgradi prijavljena je u Buči i Višgorodu. Drugdje u Ukrajini, fotografije i videozapisi objavljeni na internetu prikazuju djelomično urušene niske zgrade u Dnjepru. Najmanje 23 ozlijeđenih zahtijevalo je hospitalizaciju, uključujući 13-godišnju djevojčicu, rekao je regionalni guverner Oleksandr Hanža.

Gradonačelnik Dnjepra Borys Filatov rekao je da je oštećeno 49 stambenih zgrada, a sedam ih je "praktički potpuno uništeno". U Harkivu je nekoliko gradskih četvrti pogođeno dronom i raketama, izvijestio je gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov . Prijavljena je šteta na višekatnim stambenim zgradama, vozilima, kao i upravnim zgradama. U napadu je ozlijeđeno ukupno 10 osoba.

Stanovnici Kijeva već danima se pripremaju za još jedan napad. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je 29. svibnja da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu, prema izvješćima ukrajinskih obavještajnih službi. Predsjednik je ponovio upozorenje u svom obraćanju sljedeće večeri, rekavši da dok kijevski partneri komuniciraju s Rusijom u nadi da će spriječiti napad velikih razmjera, Ukrajinci trebaju ostati oprezni.

Upozorenje je uslijedilo nakon javnih prijetnji Moskve novim napadima na glavni grad i dolazi nakon što je Zelenski poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem upozorava na sve veći nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, posebno protubalističkih raketnih kapaciteta. U međuvremenu, gubici ruskog ljudstva i dalje rastu, a britanske obavještajne službe 27. svibnja izvijestile su o procijenjenom broju poginulih od 500.000 ruskih vojnika od početka invazije velikih razmjera.