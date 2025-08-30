Naši Portali
NE TREBA NAS ČUDITI

Ovaj podatak puno govori o hrvatskom nogometu nakon debakla Hajduka i Rijeke

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu
VL
Autor
Hrvoje Delač
30.08.2025.
u 12:11

Nakon debakla Rijeke protiv PAOK-a, prestigli su nas i Rumunji, koji sada zauzimaju 21. mjesto s koeficijentom 22.750, dok je naš koeficijent 22.625. Da stvar bude gora, prijete nam i Mađarska (22.375) te Srbija (22.125).

Iako nakon pet godina imamo dva predstavnika u grupnoj fazi, hrvatski klubovi nisu se proslavili ove sezone u europskim natjecanjima. Varaždin i Hajduk rano su ispali, Rijeka je počela u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a na kraju završila u Konferencijskoj ligi. Kad se tome pridoda da Dinamo uopće nije igrao kvalifikacijama, u kojima je inače skupljao podosta bodova, ne treba čuditi da je Hrvatska pala na 22. mjesto Uefine tablice nacionalnih koeficijenata.

Nakon debakla Rijeke protiv PAOK-a, prestigli su nas i Rumunji, koji sada zauzimaju 21. mjesto s koeficijentom 22.750, dok je naš koeficijent 22.625. Da stvar bude gora, prijete nam i Mađarska (22.375) te Srbija (22.125).

Usporedbe radi, valja spomenuti da nam je ulazak u top 20 gotovo nemoguć jer nam je 20. Izrael (27.250) poprilično pobjegao.

Nadamo se da će u nastavku europske sezone Dinamo i Rijeka u Europskoj i Konferencijskoj ligi pokazati svoje najbolje lice i osvojiti nam puno bodova. Svaki bod koji oni osvoje do kraja sezone u Europi dijeli se na četiri jer je toliko hrvatskih klubova počelo sezonu u kontinentalnim natjecanjima. Dobra vijest za nas je i to da su države koje nam pušu za vratom (Mađarska, Srbija, Slovačka i Azerbajdžan) ostale samo na jednom predstavniku.

Ključne riječi
UEFA Rijeka

