Ova 'žvaka' prodana je za skoro pola milijuna eura! Evo zašto je posebna

Sir Alex Ferguson jedan je od najboljih nogometnih trenera svih vremena. Na klupi Manchester Uniteda proveo je nevjerojatnih 27 godina.

Jedan od njegovih zaštitnih znakova je bila i žvakaća guma koju je imao svaku utakmicu, a ona posljednja prodana je prije par mjeseci putem interneta za nevjerojatnih 450 tisuća eura.

Sir Alex Ferguson's last chewing gum was sold for a staggering £390,000. Unbelievable. #MUFC pic.twitter.com/dzZUB3JuHZ