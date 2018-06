Otkriveno koja pjesma je bila hit u svlačionici vatrenih nakon pobjede

Veličanstvena pobjeda Hrvatske u Nižnji Novgorodu, s 3:0 su razbili Argentince i osigurali osminu finala.

Dojmove nakon velike pobjede naši reprezentativci podijelili su i na društvenim mrežama, pa tako Vedran Ćorluka nije skrivao oduševljenje 100. nastupom za vatrene.

- Nevjerojatno, ne mogu riječima opisati kako se osjećam. Ponosan trenutak kojeg ću zavijek pamtiti. 100 nastupa za moju omiljenu momčad, 12 predivnih godina, hvala Hrvatskoj na ovom predivnom osjećaju, momci kakva noć - napisao je Ćorluka na Instagramu.

Ivan Rakitić i Andrej Kramarić istaknuli su kako ponosni na ovu momčad.

Video iz svlačionice na Instagramu objavio je Dejan Lovren, u kojem je otkriveno da se slavilo uz pjesmu 'Čavoglave'.

Dejan Lovren is loving life in the Croatia changing room after that win over Argentina #WorldCup pic.twitter.com/aZ3A9e5ZoZ