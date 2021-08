Otac je tukao i branio joj vezu s Hrvatom, a sada se bori s depresijom, o svemu otvoreno progovorila

Nekadašnja tenisačica Jelena Dokić (38) na Instagramu je objavila emotivnu poruku i otkrila da se bori s mentalnim teškoćama.

"Kosa nije počešljana? Podočnjaci? Samo loš selfie? To nije sve. Ovako izgleda kada ne spavate, iscrpljeni ste i brinete se dok pokušavate riješiti napad tjeskobe. Imala sam lošu večer zbog tjeskobe. Teško sam disala, osjećala pritisak u prsima i paniku... Trebalo mi je vremena dok sam uspjela obuzdati napad tjeskobe", napisala je Jelena i dodala:

"Znate da sam uvijek otvoreno govorila o svemu, od problema s kilogramima do nasilja u obitelji i mentalnog zdravlja. Još jednom želim biti otvorena i mislim da je važno da destigmatiziramo mentalne bolesti. Samo vas želim podsjetiti da je to normalno, svi prolaze kroz nešto, a ja samo želim dati podršku drugima koji bi mogli proći kroz tjeskobu ili depresiju. Nikada ne znate kroz što netko prolazi i s čim se bori pa budite ljubazni."

Na kraju je dodala:

"Nije ovo lako napisati, ali znam da ću nekome time olakšati. Vrijedno je ako pomogne i jednoj osobi. Ako se netko od vas danas bori, znajte da niste sami."

Jelena je u svom životu prošla traumatične trenutke. Rođena je u Osijeku (12. travnja 1983. godine) gdje joj je živjela i obitelj, ali njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio je obitelj – Jelenu, njezina mlađeg brata Savu i suprugu Ljiljanu – najprije u Srbiju (Sombor), a potom 1994. u Australiju.

Na sve načine miješao joj se u život, uzimao joj je novac, a bio je žestoko protiv njezine veze s Hrvatom Tinom Bikićem. U jednom trenutku izjavio je da su “Hrvati i Vatikan isprali mozak” njegovoj kćeri.

– Nakon što se pojavila informacija da se zabavljam s Tinom Bikićem, otac me nazvao samo nekoliko sati nakon toga. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – otkrila je Jelena u svojoj autobiografiji. No nije ga mogla spriječiti da joj pošalje SMS poruke:

– Ti nisi ništa drugo nego kurva. Izdala si me. Ti si smrdljiva, užasna kurva. S neprijateljem si. Osramotila si me – poručio je otac Jeleni.

Damir Dokić, bivši boksač i taksist, koji se javno hvalio da se borio u srpskoj vojsci protiv Hrvata, očito je od Jelene želio stvoriti veliku Srpkinju. Zbog toga ju je prisilio da igra za Srbiju (točnije: tadašnju SiCG) iako je ona željela nastupati samo za Australiju. I željela je biti – samo obična djevojka.

Zbog svega toga nekada jedna od najperspektivnijih tenisačica svijeta nije postigla uspjehe kakve su joj stručnjaci predviđali. Njezina karijera bila je puna oscilacija, na neko vrijeme čak se i vratila u Srbiju (između 2001. i 2004. godine), ali najveći uspjesi ostali su joj polufinale Wimbledona iz 2000. i četvrto mjesto na WTA listi 2002. godine.

Sve je to ostavilo velike posljedice. Sva je ta tortura Dokić odvela u depresiju i na rub samoubojstva. Jelena je imala problema sa štitnjačom te se neprestano borila s viškom kilograma. U jednom je trenutku imala čak 120 kilograma. Nakon toga je smršavjela čak 53 kilograma za 18 mjeseci i mnogima je inspiracija. No, čini se da je došlo do jo-jo efekta, a svemu je kumovala i korona. Jelena je u posljednje vrijeme počela dobivati kilograme. Pred ovom mladom i hrabrom ženom nova je borba, a navijači diljem svijeta poručuju joj da im je ona inspiracija i da ostane čvrsta.

