Otac sportaša prozvao HOO i Janicu: Radim pet poslova da bi mi sin igrao!

Nećemo otkriti toplu vodu ako napišemo da je Nino Serdarušić, 21-godišnji zagrebački tenisač koji upravo ulazi u Top 200 svjetskog tenisa, još jedan u nizu “obiteljskih projekata”. U tenisu se valjda samo tako i može, no Serdarušić je ipak jedinstven po tome da baš ni od koga nije dobio nikakvu financijsku podršku.

– Od Hrvatskog teniskog saveza nula kuna, od Hrvatskog olimpijskog odbora nula kuna. A ima novca, nije da nema. Samo nitko ne zna po kojim se kriterijima distribuira. Razgovarao sam o tome s Janicom Kostelić, državnom tajnicom za sport, i ona mi kaže da je svjesna situacije, ali da promjene idu jako teško. Ja sam joj onda rekao: “Ako ne možeš ništa promijeniti, onda odstupi!” – kaže bez dlake na jeziku Ninin otac Drago Serdarušić dodavši:

– Mnogi u Hrvatskoj dobro žive na račun sporta. A trebali bi raditi za sport...

Sezona stoji 150.000 eura

Obitelj Serdarušić (otac, majka i tri sina) vlasnik je poznatog umaškog restorana “Palombaro” (ribe, jela s roštilja i tartufi) i tako je zapravo financirana Ninina karijera.

– Ja radim pet poslova u našem restoranu da bi se Nino mogao baviti tenisom. Sezona nas stoji 150.000 eura, i to bez plaće treneru (jer Ninu zapravo trenira brat Tomislav). Od onoga što se zaradi na turnirima dobije se uvijek manje nego što izgleda. Naravno da nisam iznenađen uspjehom svojega sina, Nino je bio igrač za Top 100 i prije tri godine, ali nismo mu mogli omogućiti odlazak na deset Challengera godišnje. Samo o novcu se radilo, ni o čemu drugom, njega je HTS potpuno zaobišao. Napravljena je velika šteta, vidjet ćemo je li i nepopravljiva, ali moji vapaji bili su glas izgubljenoga u pustinji. A sve se vidjelo: Nino je osvojio čak 30 Futuresa, osam u pojedinačnoj i 22 u konkurenciji parova. To nikome od naših tenisača nije pošlo za rukom, ni Ivanu Dodigu, ni Nikoli Piliću, ni Goranu Ivaniševiću... Iz Saveza mu nitko nikad nije ponudio pomoć, nije čak mogao dobiti ni ulaznicu za finale Davisova kupa u zagrebačkoj Areni 2016. godine, a začudio me i egoizam nekih naših tenisača. Nije ga kontaktirao ni izbornik Željko Krajan, iako je Nino, ako izuzmemo Karlovića koji se oprostio od reprezentacije, četvrti hrvatski tenisač na ATP listi – napominje tata Serdarušić.

Vidi se da se nezadovoljstvo dugo skupljalo u njemu. Naprosto misli da njegov sin nije imao tretman kao neki drugi.

Pobjeđivao je i Zvereva

– Nino je bio 21. junior svijeta, više je puta u juniorskim danima pobjeđivao Alexandera Zvereva kojemu su Nijemci omogućili da iskaže sav svoj talent i sada je Top 3 igrač – ističe Drago.

Ninin nas put malo podsjeća na put Ive Karlovića, iako Nino ima tu sreću da ipak ima bogatije roditelje. Nadajmo se da je najteža faza u njegovoj profesionalnoj karijeri iza njega, dokazao se na Challengerima, 25. je među tenisačima do 22 godine, potencijal je vidljiv. Valjda će to registrirati i potencijalni sponzori. A mislimo da je zaslužio i pozivnicu za umaški turnir (od 16. do 22. srpnja).

– Valjda će je dobiti, ipak je Nino po majci Umažanin – našalio se na kraju gospodin Serdarušić.

Nino je svojim plasmanom osigurao nastup u kvalifikacijama ATP turnira u Ženevi (za dva tjedna), kao i u Wimbledonu, dok za Roland Garros visi. Na granici je, treba mu još pokoji otkaz...