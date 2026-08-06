VIDEO Nevjerojatna scena na Demerju: 'Treba im doživotna zabranu ulaska u Hrvatsku'

Na autocesti, kod naplatne postaje Demerje, snimljena su dva vozača koja su vozila u suprotnom smjeru. Snimka je objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode uz kratak opis: "Dva nova kontraša danas na Demerju". Objava je izazvala brojne reakcije građana, koji su upozorili na veliku opasnost ovakvog ponašanja u prometu, ali i onih koji se nisu mogli načuditi kako im je to uspjelo na ovom potezu.

"Kako ovdje, pobogu?", "Odakle tim ljudima vozačka?", pa kako može vozit u kontra smjeru svi idu kontra tebe a ti ne reagiraš pa nije sto metara ili dvjesto pa to je cirka 2 km i više možda u kontra smjeru .Očito su uvjereni da oni voze pravilno, a svi drugi kontra, ne razumijem", nizali su se komentari.

Javili su se i komentatori s idejama za kazne i rješenja koja bi, smatraju oni, pomogla da se ovakve prometne situacije ne ponavljaju. "Momentalno oduzeti auto i vozačku", "Postaviti šiljke i svima koji ulaze u kontra smjer izbušit će se gume i problem je riješen. A onda ga kazniti da se ne oporavi za dva života", "oduzimanje vozačke, trajno oduzimanje vozila, doživotna zabrana ulaska u RH", samo su neki od komentara.

Vožnja u suprotnom smjeru spada u najopasnije prometne prekršaje. Na autocestama je često smrtonosna, a MUP redovito upozorava na ovaj prekršaj i za njega predviđa neke od najstroži kazni u prometnom zakonu. Tako je primjerice, kazna za vožnju u jednosmjernoj ulici 260 eura, dok se vožnja u kontra smjeru na autoputu naplaćuje 2650 eura. Točni iznosi, naravno, mogu se razlikovati ovisno o okolnostima.