Kad presuše rijeke, više nitko neće moći reći da nije znao

Ponekad nam priroda pošalje upozorenje koje je nemoguće ignorirati. Ovih dana Hrvatska ih prima nekoliko istodobno. Dunav i Drava obaraju povijesne rekorde po niskim vodostajima, Orljavi prijeti presušivanje, Jadransko more doseže temperature kakve su još donedavno bile nezamislive, a toplinski val ne popušta tjednima. Sve se to događa u isto vrijeme i nije tek niz nepovezanih vremenskih ekstrema. To je slika svijeta koji se mijenja brže nego što smo spremni priznati.
Godinama slušamo kako će klimatske promjene jednom postati ozbiljan problem. No to "jednom" očito je stiglo. Ne u nekoj dalekoj budućnosti, nego ovdje i sada. Više nije riječ samo o neugodnim ljetnim vrućinama ili pokojoj sušnoj godini. Danas govorimo o rijekama koje nestaju pred našim očima, o moru koje se zagrijava do razine koja ugrožava čitave morske ekosustave i o ekstremima koji postaju novo normalno.
Godinama slušamo kako će klimatske promjene jednom postati ozbiljan problem. No to "jednom" očito je stiglo. Ne u nekoj dalekoj budućnosti, nego ovdje i sada
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