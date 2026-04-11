MNOGO MATURANATA

MORH: Velik interes za vojne studije, predstavljena Aeronautika

Split: Dan otvorenih vrata HVU-a „Dr. Franjo Tuđman“
Hina
11.04.2026.
u 21:13

Velik interes građana, osobito maturanata, obilježio je Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman“ i Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”, koji je u subotu održan u vojarnama u Zagrebu i Splitu, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH). Dan otvorenih vrata održani su u vojarni “Petar Zrinski” u Zagrebu i vojarni “Admiral flote Sveto Letica – Barba” u Splitu, a posjetitelji su mogli izbliza upoznati vojne studijske programe – od Vojnog vođenja i upravljanja, usmjerenog na razvoj zapovjednih i organizacijskih sposobnosti, te Vojnog inženjerstva, koje obuhvaća tehnička i inženjerska znanja, do Vojnog pomorstva sa smjerovima vojne nautike i brodostrojarstva.

Predstavljen je i studij Aeronautike, koji se provodi u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, a uključuje smjerove za vojne pilote i kontrolore zračnog prometa.

Za akademsku godinu 2026./2027., priopćio je MORH, otvoreno je 141 mjesto za upis u kadetsku službu, od čega 116 mjesta na Sveučilištu obrane i sigurnosti te dodatnih 25 na Fakultetu prometnih znanosti. Najviše mjesta predviđeno je za Vojno inženjerstvo (70) i Vojno vođenje i upravljanje (40), dok je manji broj mjesta rezerviran za Vojno pomorstvo i studij Aeronautike.

Posebnu pozornost, ističe MORH, privukle su atraktivne demonstracije – od pokazne vježbe vojnih pasa Vojne policije do prikaza taktičkih dronova i sustava protuzračne obrane MISTRAL 3.

U Splitu je dodatni interes izazvala mogućnost razgledavanja brodova Hrvatske ratne mornarice, uključujući raketnu topovnjaču "Dubrovnik“ i obalni brod "Omiš", kao i prezentacije specijalnih snaga i vojne policije, koje su ondje prvi put sudjelovale na Danu otvorenih vrata.

Građani su mogli obići i učionice, smještajne kapacitete, sportske terene i specijalizirane kabinete, kao i vidjeti opremu koju koriste kadeti – uključujući i onu protuminskih ronitelja.

Studij u statusu kadeta podrazumijeva besplatno školovanje uz osigurane smještaj i prehranu, kao i novčanu naknadu tijekom školovanja, a nakon završetka studija kadeti se primaju u djelatnu vojnu službu i nastavljaju karijeru u Oružanim snagama RH.

storyeditor/2026-04-07/PXL_251024_122862060.jpg
Premium sadržaj
67
URUŠAVANJE DRUŠTVA I DRŽAVE

Demokracija nam umire pred očima: Obećana nam je 'Švicarska', a dobili smo državu koja klizi u – autokraciju

Kako izgleda to urušavanje i društva i države, vidi se i na primjeru Hrvatske, zemlje, koja je, kako su nam tvrdili političari, nakon krvavog izlaska iz "tamnice naroda", trebala postati nova Švicarska. No 31 godinu od završetka Domovinskog rata, Hrvatska je sve češće zemlja čiji se građani pitaju čemu država uopće služi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!