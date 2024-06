Ona je prije 31 godinu odvela neprežaljenog Dražena Petrovića u smrt: 'Klara je monstrum!'

MOMAK KOJI OBEĆAVA

Nema igrača koji je u Hrvatskoj napredovao više od njega. S našim asom ima posebnu vezu

– Ono što bih htio imati kao on jest šut, jedan je od najboljih šutera u najboljoj ligi na svijetu. A ono što bih volio uzeti jest i taj "instinkt ubojice", to jest da, bez obzira na to što sam promašio prvih sedam lopti, šutnem i osmu - kaže nadareni igrač