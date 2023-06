Olimpijska pobjednica udarila po Đokoviću, Srbi u nevjerici: 'Nema šanse da je najbolji u povijesti'

Aktualna osvajačica najvećeg odličja u curlingu na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, Eve Muirhead, poručila je da Novak Đoković nije najbolji tenisač u povijesti. Naime, Eve je napisala jedan autorski tekst u kojem je objasnila zbog čega Đoković nije najbolji u povijesti bijelog sporta.

- Fenomenalan je uspjeh osvojiti 23 Grand slama. Bio bi to uspjeh da je u bilo kojem razdoblju. No, činjenica da je on došao do te brojke, dok su druge dvije legende istovremeno osvojile velik broj Grand Slam naslova, čini ga još posebnijim - započela je Eve o Đokoviću pa nastavila:

- Međutim, to ga ne čini najvećim svih vremena. Zapravo, to ga čak i ne čini najvećim u zadnjih desetak godina. Živimo u eri u kojoj su ljudi sportašima nametnuli titule GOAT. Stvarno, to je besmislena rasprava.

Eve se složila sa Wilanderom koji je poručio da je Novak više BOAT, a ne GOAT.

- Tenis u eri Đokovića, Federera i Nadala savršen je primjer za to. Nijedan od njih nije dosegao vrhunac na potpuno istoj točki. Federer je bio najbolji prije nego što je Đoković dosegao svoj vrhunac, to je sigurno. I nema sumnje da je Đokovićevo tijelo izgrađeno bolje od druge dvojice kako bi izbjegao ozljede i igrao na svim terenima. Njegova fleksibilnost i izdržljivost su nevjerojatne.

- Sviđa mi se kako je Mats Wilander objasnio ovu debatu. Drago mi je što Đokovića nazvao BOATOM (brodom) , a ne GOAT (najveći svih vremena). Tako i treba biti. Statistika ne dolazi u obzir. Ako si na vrhu, onda si na vrhu. Ali biti 'najveći' puno je subjektivnije - napisala je Muirhed.