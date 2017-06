Đokovića je prvog mjesta stajala afera s Indijkom i bračne razmirice

Već je prošlo pet mjeseci nove sezone i odigrano je pet od devet turnira iz serije ATP Masters 1000, a Novak Đoković, koji je prije neki dan (22.svibnja) proslavio 30. rođendan još nema naslov u toj kategoriji. Ostaje mu samo finale Rima (poraz od 20-godišnjeg A. Zvereva) i još prije osvojeni turnir u Dohi, ali u kategoriji ATP 250. I to se događa rekorderu (jednome od dvojice, drugi je Nadal) po broju osvojenih Mastersa (30), piše Max!

No, o Novakovu padu još zornije svjedoči poredak za Masters u Londonu, tzv. Race-lista, koja uzima u obzir samo rezultate u ovoj godini. Na njoj je Đoković sedmi, a prije rimskog finala stajao je i gore – bio je tek 16. među teniskim profesionalcima. Dakle, što se događa s donedavno najboljim tenisačem svijeta?

Mnogi će na to pitanje odgovoriti na način da “Đoković nije stroj” ili da je “teško ostati tako dugo na vrhu i jednom mora uslijediti pad”. Možda i jest tako, no kronološki gledano – i kad se uzmu u obzir i neki događaji iz Novakova privatnog života – dolazi se do jednog drugog objašnjenja... Đokovića je, čini se, prvog mjesta stajala ljubavna afera s prekrasnom indijskom glumicom Deepikom Padukone i, povezano s tim, bračne razmirice sa suprugom Jelenom s kojom se vjenčao 2014. godine na Svetom Stefanu (iste godine u listopadu dobili su sina Stefana, a sad očekuju drugo dijete).

Afera s Indijkom izbila je u javnost u ožujku prošle godine kada je britanski Daily Mail objavio fotografije navodnog ljubavnog para snimljene u jednom noćnom klubu u Los Angelesu. Đoković je te večeri – objavio je britanski tabloid – najprije nazočio NBA utakmici između Lakersa i Orlanda, a potom je ostatak večeri proveo u lokalu The Nice Guy i to u društvu dugonoge brinete. “Kasnije su se skupa odvezli automobilom”, napisao je Daily Mail.

Iste godine Đoković je iznenađujuće poražen u trećem kolu Wimbledona (od Amerikanca Querreya). Prvo objašnjenje bilo je da se radilo o ozljedi, ali...

– Ozljeda nije bila razlog moje loše igre u Wimbledonu. Imao sam privatnih problema u tom trenutku. To su životno izazovne situacije koje sam sada prevladao, a ojačale su me. To je razdoblje iza mene – rekao je Đoković u intervjuu za talijanski list La Gazzetta dello Sport i potaknuo glasine da je taj “osobni problem” zapravo mogući razvod od supruge Jelene.

Talijanski su mediji, naime, uz ponešto ograđivanja, navodili da je Jelena uoči Wimbledona zaprijetila Novaku razvodom, a navodno je zatražila i da se njezin bankovni račun razdvoji od Novakova. Očito nije prihvatila Novakovo objašnjenje da ga s Indijkom vezuje samo prijateljstvo.

A prvi kontakti Novaka i Deepike uspostavljeni su u prosincu 2014. kada je Novak nastupio u Azijskoj teniskoj ligi braneći boje indijskog tima. Među navijači(ca)ma je, kako se zorno vidi na fotografiji, bila i prelijepa glumica koja dolazi iz sportske obitelji i do svoje 20. godine bila je članica indijske reprezentacije u badmintonu.

Da bi izgladio nesporazume sa suprugom, Novak je počeo “raditi na sebi” pa je u studenome 2016. počeo surađivati sa Španjolcem Joseom Imazom (43) koji je u njegovu stručnom stožeru dobio ulogu mentalnog trenera. Nakon Novakova poraza u finalu završnog Mastersa u Londonu, Španjolac je objasnio:

– Sve je to obična priča o brojevima i Novak je to prirodno prihvatio. Njemu je to u naravi i zato je iskreno čestitao Murrayu. Naravno, Novak će nastaviti igrati tenis i davat će sve od sebe, ali uz novi pristup. Treba znati da veliki sportaši nisu strojevi, nego obični ljudi s manama i slabostima – mudrovao je Imaz, zvani Pepe, koji je kao igrač jedva skucao tri pobjede (uz šest poraza) na ATP Touru, a najbolji plasman bilo mu je 146. mjesto iz svibnja 1998. godine.

Đokoviću je Pepea “servirao” mlađi brat Marko koji se nikako nije mogao pomiriti s činjenicom da s “jednakim genetskim materijalom” neće postizati ni približno tako dobre rezultate kao Novak, pa je pomoć potražio kod kontroverznog Španjolca. A potom je “gurua iz Logrona” svesrdno podržala i Novakova supruga Jelena, koja i sama sudjeluje u meditacijama.

Nakon toga Đoković je najprije prekinuo suradnju s Borisom Beckerom (koji mu je postavio ultimatum: ili Imaz ili ja), a zatim je početkom svibnja ove godine raspustio cijeli stručni stožer na čelu s Marianom Vajdom. Sad spas traži kod Andrea Agassija.

– Protekla dva tjedna razgovarao sam s mnogo bivših vrhunskih tenisača. I to ne samo o teniskim temama nego i o drugim aspektima života jednog tenisača. Pokazalo se da sam se najbolje razumio s Agassijem. Njegovo iskustvo slično je mojem, ako ne i gore. Došao je do trenutka u karijeri u kojem je odbacivao sport koji je volio, ispao je iz prvih 100... Ali uspio se izdići i ponovno pronaći sebe. Upravo je zbog toga on taj koji najbolje zna što mi je potrebno da se i ja izdignem i vratim jači nego ikad prije – obrazložio je Nole svoj izbor.