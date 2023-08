Odvjetnik BBB-a: Nikoga ne zanimaju ozlijeđeni Hrvati. Policajci čiste mjesto zločina i traže dokaze

Već danima se piše o incidentima koje su izazvali hrvatski i grčki huligani na ulicama atene. Preko 100 osoba je privedeno poslije tučnjave ispred stadiona AEK-a, a većina od njih su hrvatski državljani. Osim BBB-a, javio se i odvjetnik koji će zastupati nekoliko uhićenih Boysa, a izjavu prenose grčki mediji.

- Prije svega želim izraziti iskrenu sućut obitelji žrtve. To je užasan incident i svi smo šokirani. Iz pregleda spisa proizlaze strašni propusti policije. Nažalost, počinitelj do danas nije otkriven te je za kazneno djelo ubojstva optuženo oko 100 osoba. Svi smo vidjeli slike policajaca koji brišu i čiste mjesta zločina, a zatim traže dokaze kao dio preliminarne istrage. Do jutros nije uzeta DNA svih uhićenih optuženika - izjavio je Dimitris Zorbas, branitelj Boysa.

- Također je tužno to što nema snimki s kamera na stadionu i možda se time pokušavaju zataškati neki incidenti koji se tiču ​​načina, vremena i pripreme tučnjave. Za ozlijeđene Hrvate, koji su nakon višestrukih uboda nožem hospitalizirani, nitko se nije zanimao niti pitao. Sva ta pitanja pokrenut ćemo u narednim danima pred trojicom istražitelja koji su imenovani i iznijet ćemo dovoljno dokaza koji će promijeniti dosadašnje činjenično stanje - rekao je odvjetnik.