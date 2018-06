Oduševit će vas ova izjava vatrenog uoči spektakla s Brazilom!

Razgovaramo s četvrtim najbolje ocijenjenim igračem Intera ove sezone, hrvatskim reprezentativcem Marcelom Brozovićem (25), motoričnim, plemenitim vezistom s prosjekom ocjena 7,20 (kao i Španjolac Rafinha), maratoncem s 33 utakmice u nogama i četiri postignuta pogotka. I ključnim Interovim igračem u pohodu na Ligu prvaka.

– Sezona je bila zaista duga, ali imam snage, kao i uvijek – kazao nam je Brozović uoči prijateljske utakmice Hrvatska – Brazil.

Obiteljski život me sredio

U veznom redu Brazila igraju Fernandinho, Casemiro i Paulinho. Imamo li kvalitetniju vezu?

– Sigurno da imamo, tehnički smo puno bolji, nadam se da će se to i vidjeti. Volio bih da zaigra i Neymar jer volim igrati protiv najboljih na svijetu – ističe Brozović i dodaje:

– Brazil je favorit SP-a, uz Španjolsku i Njemačku. Naš izbornik dat će svima priliku da se dokažu. Idemo po pobjedu.

Očekivanja od SP-a?

– Na bih išao daleko, prva je utakmica najvažnija; da damo sve od sebe i onda neće biti problema. Bolji smo od Nigerije. Napravili bismo veliki korak kada bismo pobijedili.

Osjećate li pritisak javnosti, medija, navijača?

– Nema pritiska, samo da igramo najbolje što možemo, kao u Francuskoj prije dvije godine.

Vratili smo se na proteklu sezonu, u kojoj je MB zaista briljirao. Ako su Perišić i Icardi bili predvodnici Intera, Brozović je bio odmah do njih.

– Ovo mi je najbolja sezona dosad. Na mojoj prirodnoj poziciji zadnjeg veznog, ono što igram cijeli život, odigrao sam posljednjih desetak utakmica i dobro sam se snašao. Sretan sam.

Zimus ste trebali prijeći u Sevillu?

– Bilo je svašta oko tog transfera, zadnji dan mi nisu dopustili da idem. Nastavio sam dalje trenirati, trener mi je dao šansu, a ja sam je iskoristio. Nadam se da ostajem u Interu, sve je super, i klub i grad – kaže Marcelo.

Imali ste problema s navijačima Intera?

– Bilo mi je teško, ali rekao sam sam sebi – igraj u svakoj utakmici najbolje što možeš, daj sve od sebe. I zvižduke su zamijenili aplauzi.

Je li uredan obiteljski život tajna vašega preporoda?

– Da, presretan sam, imam malu kćer Auroru. Kad dođem s treninga, kad je vidim, to mi daje snagu da se još više borim.

Smirili ste se potpuno, sazreli kao čovjek?

– Normalno da sam se smirio. Prošao sam “onu” fazu. Ne izlazim, osim ponekad na večeru sa suprugom. Ostalo vrijeme provodim kod kuće s obitelji.

Kakav je vaš odnos s trenerom Lucianom Spallettijem?

– Mislio je da najbolje mogu igrati na mjestu polušpice, ali to nije moja prirodna pozicija. I onda me u utakmici s Napolijem stavio na mjesto zadnjeg veznog, kad su dvojica-trojica igrača bila ozlijeđena. Nakon te utakmice igrao sam do kraja sezone na svojoj poziciji.

Burno ste proslavili ulazak u Ligu prvaka?

– Puno to znači klubu, navijačima, momčadi, presretni smo. Nadam se da ćemo i sljedećih sezona igrati u Ligi prvaka.

Do kada će u Italiji dominirati Juventus?

Prekinuti dominaciju Juvea

– Doveli smo 2-3 pojačanja i nadam se da će se to promijeniti.

Otisnuli ste se i u poslovne vode, lansirali svoj brend odjeće Epic Brozo Hardwork.

– Proizvodimo majice, tenisice, kape, kupaće gaće... Podijelio sam nešto suigračima i naručio još. Kako ide biznis? Nadam se zaraditi milijune, vidjet ćemo – sa smiješkom je zaključio Turopoljac iz Okuja Brozović, nogometaš čije su noge procijenjene na 19 milijuna eura.