Supersport HNL

Određeno tko će suditi subotnji derbi Rijeke i Hajduka, arbitra saznao i Dinamo

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
20.11.2025.
u 15:56

Glavni sudac Jadranskog derbija bit će Mateo Erceg, a utakmicu Dinama i Varaždina vodit će mladi Patrik Pavlešić

Određene su sudačke postave za 14. kolo SuperSport HNL-a, koje se igra od petka do nedjelje. U petak od 18 sati otvaraju ga Slaven Belupo i Vukovar 1991. Glavni sudac je Igor Pajač, pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica i Vedran Đurak, dok je četvrti sudac Ante Terzić. U VAR sobi su Ivan Vučković i Luka Pušić.

Dinamo i Varaždin od 15 sati otvaraju subotnji program. Glavni sudac tog susreta je Patrik Pavlešić kojem će pomagati Luka Kurtović i Željko Bučar. Četvrti sudac je Oliver Romić, a u VAR sobi su Ivan Bebek i Ivan Starčević. Derbi kola igra se na Rujevici, gdje će Rijeka u Jadranskom derbiju ugostiti Hajduk od 18 sati. Glavni sudac je Mateo Erceg, a pomoćnici će mu biti Goran Pataki i Kristijan Novosel, dok je Zdenko Lovrić četvrti sudac. U VAR sobi su Ivan Matić i Ante Čuljak.

Prvi susret nedjeljnog programa odigrat će Osijek i Lokomotiva na Opus Areni od 16 sati. Glavni sudac je Ivan Vukančić, a pomoćnici su Alen Jakšić i Vice Vidović. Četvrti sudac je Patrik Kolarić, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec i Ivan Starčević. Kolo će zaključiti Gorica i Istra 1961 u nedjelju od 18.15. Glavni sudac je Ante Čulina, pomoćnici su mu Dario Kolarević i Bruno Premužaj, a četvrti sudac je Antonio Melnjak. U VAR sobi će biti Fran Jović i Anto Marić.
