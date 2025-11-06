'Odigrali smo briljantno poluvrijeme protiv Dinama, ostali smo organizirani bez previše patnje'

Celtin trener Claudio Giraldez rekao je da je njegova ekipa odigrala briljantno prvo poluvrijeme u kojem je i ostvarila konačnu pobjedu od 3-0 nad Dinamom, što joj otvara vrata prolaska u iduću fazu Europske lige.

"Odigrali smo briljantno prvo poluvrijeme. Ovo je sigurno bila jedna od naših najkompletnijih predstava ove sezone. Posebno sam zadovoljan jer je bilo mnogo promjena u postavi u odnosu na prošlu utakmicu i jer smo promijenili napadački sustav, igrajući s četvoricom u obrani od početka," izjavio je Giraldez.

"Bili smo dosljedni i učinkoviti u prvih 45 minuta. U drugom poluvremenu je Dinamo angažirao puno više igrača prema naprijed, bekove je pretvorio u krila. To nas je prigušilo, ali smo ostali organizirani u niskom bloku, bez previše patnje. Igrali smo nešto sporijim tempom, što mi se nije svidjelo, ali zadovoljan sam što smo pametno odigrali cijelu utakmicu", dodao je.

Celta je nakon početnog poraza od Stuttgarta, nanizala tri pobjede nad PAOK-om, Nicom i Dinamom.

"Imamo devet bodova od mogućih 12, a to bismo svakako prihvatili da nam je netko ponudio. To nas stavlja u dobru poziciju, ali ostala su četiri kola. Od danas ostavljamo Europsku ligu po strani te ćemo se usredotočiti na prvenstvenu utakmicu protiv Barcelone, na naše glavno natjecanje. Na dobrom smo putu, ali daleko od toga da možemo razmišljati o višim razinama i kasnijim fazama", zaključio je.

Napadač Pablo Duran, koji je zabio dva gola, izjavio je da je bilo "nevjerojatno".

"Kolektivno smo odigrali sjajnu utakmicu. Dobro smo pritiskali, znajući gdje se nalazi slobodan prostor, koji smo i iskoristili", rekao je 24-godišnji igrač. Dodao je da mu se "ostvario san" jer je pogocima pomogao ekipi.

Vratar Ivan Villar, koji se našao među vratnicama zbog ozljede prvog golmana Andreia Radua, bio je zadovoljan svojim učinkom.

"Od početka smo igrali ozbiljno, s jasnom idejom, a kada smo poveli bilo je lakše. Svi suigrači su mi pomagali kako bi mreža ostala netaknuta. To je dakle naš zajednički rezultat", rekao je.

Španjolski mediji ostali su zatečeni visokom pobjedom Celte.

"Celta je briljirala u Zagrebu. Igrači iz Viga nokautirali su Dinamo s tri gola prije odlaska na odmor dok su se u drugom vremenu posvetili obrani", pišu lokalne novine La Voz de Galicia.

Novine Faro de Vigo navode pak da je "Celta zamrznula hrvatski pakao i pokazala postojanost u Europi".

"Maksimirski pakao je bila ugodna livada kojom su galopirali Celtini napadači uništavajući Dinamo", dodao je taj list iz grada Viga.

Nakon visoke pobjede, sportske novine Marca prozvale su galicijski klub "EuroCeltom".

"Zagreb je podsjetio na europske Celtine noći iz 1990-ih godina kada je to bio nogometni stroj poznat u Europi", istaknuo je taj dnevnik sa sjedištem u Madridu.