Odbio transfer od tri milijuna eura jer je želio u Dinamo

Jedanaest minuta trebalo je Luki Ivanušecu od ulaska u igru protiv Šahtara do pogotka, svog prvog pogotka za plave otkako je ljetos došao u Dinamo, svog prvog u Ligi prvaka.

Dečko iz Ljubešćice

Bruno Petković odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje, opako je namučio stopere Šahtara, zabio je im gol, a onda i asistirao Ivanušecu za pogodak kojim je Dinamo poveo s 2:1 protiv Šahtara. Petković je kao na malom nogometu primio loptu, zagradio se i leđima okrenut gurnuo svog mladog suigrača u priliku. Ivanušec je ušao kao metak i bez nekakve treme, bez nepotrebnog odugovlačenja školski pogodio suprotni kut. Nastavak priče, nažalost, zna se, Dinamo je imao prednost 3:1 pa je u sudačkoj nadoknadi prosuo, na kraju je na semaforu pisalo Dinamo – Šahtar 3:3.

– Bruno mi je sjajno gurnuo loptu, strašno sam sretan što sam zabio pred našim navijačima. Prvi mi je ovo pogodak i ne može biti ljepše. Nažalost, taj gol nije nam donio tri željena boda. Naravno da smo razočarani, kako ne bismo bili kad smo vodili s 3:1, zaslužili smo puno više – kazao je nakon utakmice Luka Ivanušec.

No Luka Ivanušec sa svojih 20 godina pokazao je zašto ga je Dinamo doveo, zašto ga je (po Transfermarktu) Lokomotivi platio tri milijuna eura. S obzirom na to da je gotovo do kraja prijelaznog roka još igrao za Lokomotivu, 12 nastupa za plave prilično je dobar broj. Doduše, iako mu je ovo treći nastup u Ligi prvaka, igrao je samo 14 minuta protiv Atalante, minutu je dobio u Harkivu protiv Šahtara, a sad je protiv istog suparnika upisao 18 minuta.

No pokazao je da se na njega može ozbiljno računati i sigurno je da će Bjelica s njim i dalje ići postupno i graditi ga dalje kao igrača koji će biti važna karika Dinama.

Dugo su se lomila koplja ljetos oko tog transfera 20-godišnjaka iz Lokomotive u Dinamo. Lokomotiva je imala ponudu grčkog PAOK-a od tri milijuna eura, ali prvo za to nisu ni rekli svom igraču, a kad je i čuo za zanimanje Grka, nije bio previše zaigran.

– Mislim da to nije za mene, Dinamo je opcija, ali vidjet ćemo što će biti, naravno da bih želio u Dinamo. Prije svega želim u klub u kojem ću igrati. Ne bojim se konkurencije u Dinamu, dobro je i to što trener Bjelica dosta rotira momčad pa bih sigurno imao minutažu. I velika je stvar kad te želi trener u svojoj momčadi – govorio je Ivanušec.

Kako odnosi Lokomotive i Dinama više nisu bili kao nekad, pregovori su se otegnuli pa je Ivanušec otišao na pripreme s lokosima, u prvih pet kola HNL-a ove sezone bio je njezin igrač, a onda se sve rasplelo i sad je Ivanušec u plavoj svlačionici s lijepim izgledima da ga sve češće gledamo na travnjaku.

Njegov napredak ide svojim tijekom, dečko rođen u Varaždinu, koji je iz Ljubešćice, u Varaždinu je i počeo igrati nogomet, da bi 2015. došao u Lokomotivu za koju je odigrao 92 utakmice, stalni je član U21 reprezentacije, a već je upisao i dva nastupa za A reprezentaciju i jedan pogodak kad je naša kombinirana reprezentacija igrala s Antom Čačićem na turniru u Kini.

Nije klasična ‘desetka’

U Lokomotivi je imao ulogu ključnog igrača koji je vodio igru lokosa, iako mlad, pokazao je veliku zrelost, a nerijetko je bio i čovjek odluke. U Dinamu bi mogao napraviti velike stvari.

– Dugo je bio kod mene i odličan je dečko. Važno je što je uvijek skroman, normalan dečko za kojeg ne čuješ izvan terena – kazao nam je trener Lokomotive Goran Tomić zadovoljan onime što je Ivanušec pokazao protiv Šahtara:

– Tih 20-ak minuta odigrao je vrhunski, stvarno na pravi način i opravdao je povjerenje trenera Bjelice. I čim ga trener stavlja u Ligi prvaka, znači da mu vjeruje. Sad samo treba ostati kakav je bio i dosad, ne poletjeti, nego i dalje skromno i ponizno raditi, slušati trenera i mogao bi u Dinamo napraviti sjajne stvari. On nije klasična “desetka”, nego veznjak za igru između dva šesnaesterca i tu daje najviše – hvalio je svog bivšeg igrača njegov bivši trener. Sad je sve na Ivanušecu.