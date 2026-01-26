Francuska neočekivano izgubila od Španjolske i ugrozila plasman u polufinale

U susretu 3. kola skupine I, drugog kruga Europskog prvenstva, rukometaši Španjolske su pobijedili Francusku sa 36-32 (20-14) upisavši prvu pobjedu.

Prvi su to bodovi za Španjolce, koji nemaju izgleda za plasman u polufinale, dok je Francuska ovim porazom bitno ugrozila svoje izglede.

Do 14. minute i rezultata 8-8 gledali smo izjednačenu utakmicu, no Španjolska tada serijom 4-0 bježi na 12-8, a do kraja poluvremena i do velikih šest razlike (20-14).

Francuska se u 47. minuti približila na gol zaostatka, no Španjolci su uzvratili s tri gola u nizu za 29-25 i do kraja susreta obranili su prednost.

Španjolsku su do pobjede predvodili Ian Barrufet sa 10 golove, te Jan Gurri i Aleix Gomez sa po pet golova, dok je Sergey Hernandez imao 14 obrana. Kod Francuza Aymeric Minne je zabio sedam, a Hugo Descat pet golova.

U ranije odigranom susretu Norveška i Portugala su odigrali 35-35. Norvežani su vodili veliki dio utakmice, ali samo jednom s tri razlike.

Minutu i 20 sekundi prije kraja Simen Lyse izjednačava na 35-35, a potom su Martim Costa za Portugalce, a Lyse za Norvežane, promašili šuteve.

Kod Portugalaca je sjajan bio pivot Luis Frade sa 11 golova iz 13 pokušaja, dok je kod Norvežana August Pedersen imao 10, a Patrick Anderson 9 golova.

Večeras se još sastaju Danska i Njemačka.

Trenutačno na ljestvici vodi Njemačka sa šest bodova, Danska i Francuska imaju po četiri boda, Norveška i Portugal po tri, a na začelju je Španjolska s dva boda.