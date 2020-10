Obrana je konačno na razini, ali gdje je napad? Petković kao da više ne zna pucati

Nakon dva odigrana kola u Europskoj ligi Dinamo ima dva remija, nije zabio, ali ni primio gol, a igrao je protiv dva najjača suparnika u svojoj skupini, Feyenoorda i CSKA Moskve. S obzirom i na ostale rezultate suparnika u ova dva kola plavi su u dobroj poziciji. No, za rasplet ove skupine vjerujemo da su ključna sljedeća dva kola. Kada će plavi dvaput igrati s Wolfsbergerom, a dvaput će se sučeliti Feyenoord i CSKA Moskva.

Zbog svega toga ta dva remija, pogotovo ovaj u Moskvi protiv velikog ruskog kluba uopće nisu loš učinak. Istina je, u te dvije utakmice Dinamo nije “umirao u ljepoti”, u tri četvrtine od te dvije utakmice bio je i slabiji suparnik i zato ova dva osvojena boda vrijede prilično. No, da bi plavi na kraju prošli ovu skupinu, morat će i više toga odigrati prema naprijed. Samo su zadnju polovicu prvog poluvremena protiv Feyenoorda napadali, i to kada su imali igrača više.

Opet najbolji Livaković

Da bi se pobijedilo, a samo s remijima se baš i ne može proći u europsko proljeće, trebalo bi zabiti i pokoji pogodak, a Dinamo je osim u dvije prilike u Moskvi bio prilično bezopasan, koncentirao se na defenzivu. No, bar je to bilo dobro, uz pokoju grešku. Istina je kad Mamić kaže da CSKA nije izradio nekakvu veliku priliku, uglavnom je prijetio udarcima sa 16 ili 20 metara, ali ima tu još prostora za napredak u igri Dinama.

No, dosad se najviše sumnjalo upravo u obranu plavih jer su do Feyenoorda uglavnom stalno primali golove, bili su loši u defenzivnom prekidu. Sada je sve to bolje u tom segmentu igre, uz već standardno fenomenalnog vratara Dominika Livakovića koji je “izvadio” sve te opasne udarce i ponovno bio najbolji igrač Dinama. A kad je gotovo stalno igrač utakmice jedne momčadi, to govori da baš još sve ne “štima najbolje”.

Prema naprijed, osim u drugoj i 17. minuti kada je zaprijetio Oršić, plavi nisu napravili ništa. Oršić je dvaput zaprijetio, Majer pokušavao nešto povezati, Ivanušec je promašio jednu loptu u poziciji koja i nije bila loša, a Petković i dalje ne zna kako pucati prema golu, gubio se u driblinzima protiv dva-tri suparnička igrača, sve te dvoboje pogubio i Dinamu nije donio ništa.

OK, ako im je prvi cilj bio ne primiti gol, onda su taj cilj ostvarili i sad, nakon nedjeljne utakmice s Lokomotivom mogu gledati prema Wolfsbergeru koji im dolazi u četvrtak. I taj maksimirski dvoboj s austrijskim klubom već će dati neke odgovore. Jer, taj Wolfsberger je s pobjedom 4:1 otišao kući pjevajući iz Rotterdama i sad je na prvom mjestu skupine.

Liendl zabio tri komada

Austrijski nogomet odavno nije za podcjenjivanje, a mi smo tome još kako skloni. Zoran Mamić ih sigurno neće podcijeniti, njegove uspomene na sudare s austrijskim klubovima nisu nimalo dobri, a pobjedom nad Feyenoordom austrijski klub poslao je Mamiću dodatno upozorenje, austrijski klupski nogomet je danas bolji od njihova skijanja, vjerovali ili ne.

Iako vrijednost te momčadi (manje od 14 milijuna eura) nije ni blizu onoj koju imaju plavi (samo Livaković vrijedi gotovo toliko), pokazali su da su opasni. Igraju otvoreno, s četvoricom u sredini koji su postavljeni u romb, a idejni vođa im je Michael Liendl koji je u Rotterdamu postigao tri pogotka, od toga dva iz jedanaesteraca i nije se slučajno našao u najboljoj momčadi Europske lige po Uefinu izboru (i naš Borna Barišić je unutra kao igrač Rangersa).

Igra Wolfsbergera vrti se oko Liendla, njihove desetke i kapetana momčadi. Iako mu je već 35 godina igra odlično, ima sjajna rješenja, nešto kao Lovro Majer u Dinamu, samo je iskusniji i zapravo šef na terenu. On je povratnik u klub iz kojeg je otišao 2014. godine u njemačku Fortunu, pa München 1860, potom u nizozemski Twente da bi se u ljeto 2018. vratio u Wolfsberger. Na posudbu su iz Eintrachta doveli mladog srpskog reprezentativca Dejana Joveljića, nekadašnjeg napadača Crvene zvezde koji je Feyenoordu iz trećeg dosuđenog jedanaesterca postigao pogodak za konačnu 4:1 pobjedu.

Dakle, nije se šaliti s njima. Pa ipak, držimo da sve u te dvije utakmice s njima ovisi o Dinamu.