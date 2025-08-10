Objavljena bomba: Jednog od najboljih igrača HNL-a kupio Jose Mourinho?!

Jedan od najboljih igrača Rijeke, Niko Janković (23), vrlo je blizu prelaska u redove turskog velikana Fenerbahçea.

Veznjak Rijeke igra u odličnoj formi što mu je donijelo interes brojnih klubova, među kojima se posebno ističe Fenerbahçe, koji vodi legendarni Jose Mourinho. Prema pisanju turskog novinara Yagiza Sabuncuoglua, klubovi su već postigli dogovor o transferu koji će iznositi 5,6 milijuna eura.

Janković je nakon utakmice protiv Osijeka emotivno pozdravio navijače, čime su dodatno pojačane sumnje da je odigrao posljednji susret za Rijeku. Pored Fenerbahçea, za njega se zanimaju i Werder Bremen te Burnley, no Turci su trenutno u prednosti i očekuje se da bi transfer mogao biti realiziran u narednim danima.

Od siječnja 2023. Janković je u dresu Rijeke, a ranije je igrao za Zrinjski Mostar, Goricu, Slaven Belupo i Dinamo.

Rijeka bi ovim transferom izgubila jednog od ključnih igrača, a klub bi mogli napustiti i Stjepan Radeljić te Toni Fruk, što bi znatno oslabilo momčad u borbi za obranu naslova prvaka. Ipak, prodaja bi značajno napunila klupsku blagajnu i za očekivati je da će im Rijeke naći zamjene.