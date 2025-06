Novak Đoković žestoko zabrinuo navijače ovom izjavom: Cijelu Srbiju dignuo je na noge

Talijan Jannik Sinner, najbolji tenisač na svijetu, igrat će u nedjeljnom finalu Roland Garrosa protiv Španjolca Carlosa Alcaraza nakon polufinalne pobjede protiv Novaka Đokovića od 6-4, 7-5, 7-6(3). Skoro tri i pol sata trajala je velika borba Sinnera i Đokovića u kojoj je Talijan konstantno bio za mali korak ispred. Bio je ovo njihov deveti međusobni meč i sada Sinner vodi 5-4, a ujedno je dobio posljednja četiri međusobna dvoboja u nizu.

Od prvog poena Sinner je bio na vrlo visokoj razini. Potpuno fokusiran, precizan i žestok, uz vrlo malo pogrešaka. U prvom setu 38-godišnji Đoković se držao u kontaktu s Talijanom koliko je mogao, ali je kod 2-2 izgubio gem na svoj početni udarac i taj je trenutak prelomio prvi set. Pred kraj prve dionice se vidjelo da je Đoković pojačao svoju igru. Bio je sve bolji i ustrajniji u izmjenama s gotovo nepogrešivim Sinnerom koji je fantastično reagirao i na svaku promjenu ritma svog suparnika.

U drugom setu nije bilo breaka do 3-3 kada opet Sinner lomi Đokovića i dolazi do prednosti koja se ipak nije pokazala krucijalnom do kraja te dionice. Prvi slabiji gem u meču Sinner je odigrao kod 5-4 kada je servirao za 2-0 u setovima. Đoković je došao do breaka i 5-5, ali je odmah nakon toga talijanski igrač opet nasrnuo, oduzeo servis Đokoviću i poveo 6-5. Iz drugog pokušaja, uz dosta mučenja, Sinner je ipak odservirao za 2-0 u setovima.

Dva sata trajala je borba u prva dva seta, a u trećoj dionici ništa se posebno nije promijenilo. Sinner je i dalje djelovao za nijansu bolji, ali je prvi do break šanse došao Đoković i ostala je ona neiskorištena kod 2-1. Potom je Sinner propustio dvije kod 2-2, a kod 5-4 je Đoković na servis suparnika imao čak tri set-lopte. Sve je Sinner spasio i izborio tie-break u kojem je odmah pobjegao na 3-0, potom i na 6-2 čime je slomio Đokovića. Srbin time ostaje na 24 Grand Slam naslova u karijeri, kao i tri u Roland Garrosu gdje je pobjeđivao 2016., 2021. i 2023. godine. Sinner će protiv Alcaraza tražiti put do četvrtog Grand Slam trofeja u karijeri. Najbolji je bio 2024. na Australian Openu i US Openu te ove godine u Melbourneu.

- Ovo bi mogao biti moj posljednji meč ovdje. Ne znam. Zato sam emotivan. Ako mi je ovo bio posljednji meč na Roland Garrosu, bio je prekrasan što se tiče atmosfere. Dugo nisam osjećao da bi ovo mogao biti posljednji meč. Jednostavno ne znam što će sutra donijeti. Nastavit ću dalje, da tako kažem. Sljedeći je Wimbledon, moj najdraži turnir od djetinjstva. Učinit ću sve što je moguće da se pripremim. Moje najbolje šanse za slam su na Wimbledonu ili u Australiji, brže podloge. Ponosan sam na trud koji sam uložio na Roland Garrosu. Nisam bio u sjajnoj formi. Bio je previše dobar za mene. Imao sam priliku osvojiti treći set, promašio sam forhend na set lopti. Dečki, Siner i Alcaras, su ti koji te stavljaju pod pritisak. Rekao sam da bi ovo mogao biti moj posljednji put na Roland Garrosu. Jednostavno ne znam što će se dogoditi sa mnom i mojim tijelom za 12 mjeseci - rekao je Đoković na press konferenciji poslije meča.