Đoković se nakon šest mjeseci pauze vraća na teniske terene

Jedan od najboljih tenisača u povijesti Novak Đoković (30), nakon šest mjeseci pauze zbog ozljede lakta, u petak, 29. prosinca, vraća se na teniske terene i to na ekshibicijskom turniru u Abu Dhabiju, objavili su organizatori turnira.

Srpski tenisač je slobodan u prvom kolu, a u polufinalu će zaigrati protiv pobjednika meča između Španjolca Roberta Bautiste Aguta i Rusa Andreja Rubljeva. U drugom polufinalu Austrijanac Dominic Thiem čeka boljeg iz susreta između Španjolca Pabla Carrena Buste i Južnoafrikanca Kevina Andersona.

Nakon što je 2016. osvojio dva Grand Slam turnira (Australian Open i Roland Garros) i time došao do 12 Grand Slam naslova, ove godina nije mu bila sretna. Naime, na početku 2017. Đoković je izgubio u 2. kolu Australian Opena od Denisa Istomina, koji tada bio 117. igrač na svijetu.

U travnju se je razišao sa dugogodišnjim trenerom Mariánom Vajdom, a na njegovo mjesto došao je legendarni američki tenisač Andre Agassi, dok je u studenome trenerski stožer upotpunio bivši češki tenisač Radek Štepanek.

U Roland Garrosu Đoković je izgubio u četvrtfinalu od Dominica Thiema, a potom je u četvrtfinalu Wimbledona zbog bolova predao meč Tomasu Berdychu. Ubrzo nakon toga, 26. srpnja, objavio je da više neće igrati do kraja sezone kako bi se oporavio od ozljede lakta.

Đoković je 223 tjedna bio prvi igrač svijeta, a trenutno je na 12. mjestu ATP liste.

Na ekshibiciji u Abu Dhabiju će nastupiti i Grand Slam rekorderka Amerikanka Serena Williams, koja je prije četiri mjeseca rodila kćer. Serena Williams nije igrala od ovogodišnjeg Australian Opena, gdje je osvojila svoj 23. pojedinačni Grand Slam naslov, a u Abu Dhabiju će 30. prosinca igrati protiv pobjednice Roland Garrosa Latvijke Jelene Ostapenko.

