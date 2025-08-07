Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
ČEKA GA PRAVNA BORBA

Nogometaš optužen za silovanje i seksualni napad potpisao za Španjolce: 'Čekamo odluku suda'

Former Arsenal player Thomas Partey appears at court to face rape charges
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
07.08.2025.
u 18:27

Partey je optužen za pet slučajeva silovanja dviju žena te napad na treću u razdoblju od travnja 2021. do lipnja 2022. godine

Veznjak ganske nogometne reprezentacije Thomas Partey (32) u četvrtak je potpisao jednogodišnji ugovor sa španjolskim prvoligašem Villarrealom iako je suočen s optužbama za silovanje dviju žena te seksualnim napadom na treću žensku osobu u Velikoj Britaniji.

"Svjesni smo kako je igrač trenutačno umiješan u legalni proces u Engleskoj. On snažno brani svoju nevinost i poriče sve optužbe protiv sebe. Klub poštuje presumpciju nevinosti kao osnovni princip i čeka sudsku odluku", objavio je Villarreal.

Partey je optužen za pet slučajeva silovanja dviju žena te napad na treću u razdoblju od travnja 2021. do lipnja 2022. godine. Prvi je put uhićen još u srpnju 2022., ali tada njegovo ime nije izašlo u javnost te je nastavio igrati za Arsenal. U utorak se pojavio na sudu i nakon što je platio određenu mu jamčevinu pušten je te će se sljedeći put morati pojaviti na sudu 2. rujna.
Ključne riječi
Thomas Partey Transfer Villarreal

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Purgeri
Purgeri
18:54 07.08.2025.

Zašto ti ljudi igraju nogomet u našim zemljama. Previše silovanja i jasan uzorak tko to radi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još