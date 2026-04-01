'Dotaknuli smo dno!; Talijani u šoku od onoga što im je napravila Bosna i Hercegovina

Drama u Zenici završila je potpunim slomom za talijansku reprezentaciju. Iako su Azzurri poveli već u 15. minuti golom Moisea Keana i činilo se da kontroliraju utakmicu, sve se preokrenulo u 40. minuti. Tada je branič Alessandro Bastoni zaradio izravni crveni karton zbog prekršaja nad Memićem, ostavivši svoju momčad s igračem manje više od 80 minuta. Bosna i Hercegovina iskoristila je brojčanu prednost i izjednačila u 79. minuti preko Harisa Tabakovića, odvevši utakmicu u produžetke, a zatim i u rulet jedanaesteraca. Tamo su Talijani potpuno podbacili - Francesco Pio Esposito i Bryan Cristante promašili su svoje udarce, dok su igrači BiH bili stopostotni i pobjedom 4:1 osigurali povijesni, drugi plasman na Svjetsko prvenstvo.

"Zbogom, Italijo, ovo je najveća drama svjetskog nogometa", zavapio je rimski Corriere dello Sport, dok je milanska La Gazzetta dello Sport poraz nazvala "još jednim povijesnim porazom" i "nacionalnom katastrofom". Cijela nacija je u šoku. Propustiti Mundijal 2018. bio je šok, ispadanje u kvalifikacijama za 2022. protiv Sjeverne Makedonije bilo je poniženje, no neuspjeh u plasmanu na prošireno prvenstvo od 48 momčadi opisuje se kao apsolutno dno i neoprostiva sramota. Ulice su utihnule, a tuga i bijes navijača, jedne od najstrastvenijih nogometnih nacija, osjećaju se diljem zemlje. Analitičari koriste izraze poput "psihodrame" i "noćne more" kako bi opisali stanje duha nacije koja živi za nogomet.

Azzurri su tako postavili neslavni rekord, postavši prva reprezentacija osvajačica Svjetskog prvenstva koja je propustila tri uzastopna turnira. Bolno sjećanje na ispadanje od Švedske u doigravanju za Rusiju 2018. i šokantan poraz od Sjeverne Makedonije na putu za Katar 2022. sada su dobili novo, još mračnije poglavlje. Kratkotrajni bljesak nade nakon osvajanja Eura 2020. pokazao se kao lažna zora. Italija će tako na iduću priliku za nastup na svjetskoj smotri čekati najmanje 16 godina, što je donedavno bilo potpuno nezamislivo.

Odmah nakon poraza počele su pljuštati kritike i pozivi na odgovornost. Pod najvećim je pritiskom predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Gabriele Gravina, od kojeg se traži ostavka i potpuna "refundacija" sustava. Iako je izbornik Gennaro Gattuso imao tek nekoliko mjeseci za pripremu momčadi nakon iznenadnog odlaska Luciana Spallettija, malo tko mu daje alibi. Crveni karton Bastonija, jednog od najboljih igrača, simbolizira nervozu i pritisak pod kojim je igrala cijela momčad, koja se na kraju pod njim i slomila. Talijani su, kako navode kroničari, sami sebe pobijedili lošom obranom i propuštenim prilikama da utakmicu riješe i prije isključenja.