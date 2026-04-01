Shrvani Gattuso izgubio u Zenici pa šokirao izjavom: 'Da me sad probodete nožem...'

Noć koja je trebala označiti povratak Italije na najveću svjetsku pozornicu pretvorila se u još jedno poglavlje nogometne apokalipse. Četverostruki svjetski prvaci ostaju bez Mundijala treći put zaredom, a ovoga puta kobna je bila Zenica. Na stadionu Bilino polje, nakon 120 minuta rovovske bitke i drame jedanaesteraca, slavila je Bosna i Hercegovina, gurnuvši talijanski nogomet u novu, još dublju krizu. Azzurri su pali nakon što su Francesco Pio Esposito i Bryan Cristante promašili svoje udarce s bijele točke, dok su bosanskohercegovački nogometaši bili nepogrešivi. Bolan je to kraj za naciju koja živi za nogomet, a još bolniji za čovjeka na klupi.

A sve je izgledalo kao da će se odvijati po planu. Italija je povela golom Moisea Keana i djelovala je kao momčad koja kontrolira zbivanja, no utakmica se potpuno preokrenula isključenjem Alessandra Bastonija. S igračem manje veći dio susreta, Gattusova momčad pokazala je nevjerojatno srce i borbenost. Branili su se u "rovovima", kako je to opisao izbornik, izdržali su opsadu i unatoč svemu dočekali produžetke. Ipak, kasni gol Harisa Tabakovića odveo je utakmicu u lutriju jedanaesteraca, gdje je sreća napustila Talijane.

Nakon posljednjeg udarca, Gennaro Gattuso, čovjek poznat po svojoj ratničkoj naravi, stao je pred kamere potpuno slomljen. Njegove riječi najbolje su opisale stanje šoka i praznine. "Da me sad probodete nožem, ne bi potekla ni kap krvi. Sva je iscurila", izjavio je za RAI Sport, vidno potresen i sa suzama u očima. "Ovo je težak udarac, teško ga je probaviti. Trebat će vremena da se oporavim."

Unatoč osobnoj boli, Gattuso je preuzeo punu odgovornost i ispričao se cijeloj naciji. "Osobno se ispričavam što nisam uspio odvesti Italiju na Svjetsko prvenstvo. To je bio naš cilj i osjećaj je užasan", rekao je, odbivši tražiti alibi u suđenju ili stanju terena. Ipak, u porazu je pronašao i zrno ponosa, istaknuvši nevjerojatan trud svojih igrača. "Ovi dečki ovo nisu zaslužili. Ponosan sam na njih jer su dali apsolutno sve. Iznenadili su i mene svojim srcem i odlučnošću. Borili su se kao lavovi." O svojoj budućnosti na klupi nije želio govoriti, naglasivši kako je u ovom trenutku jedino važna bol zbog neuspjeha.