Nitko nije vjerovao u njih, a Varaždin se pretvorio u nogometnu senzaciju: 'Imamo jednu ključnu prednost'

Nova lijepa hrvatska nogometna klupska priča: ne događa se često da jedan naš klub nadigra portugalski u službenoj europskoj utakmici, još manje da to učini netko izvan velike četvorke. Taj je zadivljujući ishod protiv Santa Clare potpisao 44-godišnji trener Varaždina Nikola Šafarić; vrhunskom pripremom utakmice, te stvaranjem stimulativnog pobjedničkog ozračja.

- Dečkima sam odmah nakon utakmice kazao – izlazak do 23:00, najkasnije do 23:30. Ma nema kod mene euforije, to je samo jedna dobra utakmica, tek prva natjecateljska u sezoni. Vidjeli smo koliko je Santa Clara ozbiljan suparnik, te nas u uzvratu sigurno čeka još teža utakmica. Nakon nje gubimo noć putujući doma s Azora, a u ponedjeljak nas već čeka Gorica. Doći će vrijeme i za odmor, i za team building, ali sada je sezona tek počela i moramo biti ozbiljni – kaže Šafarić.

Dat ćemo šansu i mladima

Iskusna ste momčad, prvih 11 imalo je prosjek godina 27,9. To je za Europu poželjno, a hoćete li kroz ligu dati priliku i mlađim igračima?

- Najveći naš plus je da smo si proširili kadar. Mi, istina, nemamo baš premladih igrača, ali kad se oni pojave, uzet ćemo ih i dat ćemo im šansu.

FOTO Naša zlatna olimpijka više ne skriva novog dečka, otputovali su na ovu luksuznu destinaciju

No, vratimo se onima koje imate, na primjer, 35-godišnjem jurišniku Mariju Marini. Njegova pojava, posvećenost i učinak na terenu za svaki su respekt?

- Da, on je primjer pravoga profesionalca. Ja mislim da je kroz karijeru bio dosta podcijenjen, čak niti ja ga nisam gledao istim očima kao sada kada ga treniram. Marina je odličan uzor mlađim suigračima; koliko je profesionalan, koliko radi na sebi, kako daje sve od sebe, i to je jedini ispravan put.

Otkriće je i Petar Bočkaj, koji nije spreman za 90 minuta, ali čiji govor tijela je pokazao koliko uživa u novom okruženju.

- Za Peru je i 60 minuta na travnjaku puno, budući da jako dugo nije igrao. Pogledajte samo kada je posljednji put nastupio... (pogledali smo: 14. prosinca 2024. za Dinamo protiv Lokomotive, 45 minuta, nap.a.). Možda ga gledate na krivi način; ne želim se baviti onim što je Bočkaj bio prije 4-5 godina, jer to danas nije realno. Mogu i ja napraviti video sa svojim high-lightsima, pa bi on pokazao da još mogu igrati. Ne, to je vrijeme prošlo, to je nekad bilo. Ja gledam što se događa danas, što je realno, i meni je bitno da je Bočkaj zdrav, spreman, da hoće igrati, dokazivati svoju kvalitetu, da je sretan i uživa u nogometu. A mi ga spremamo kroz utakmice.

Bi li Ivan Mamut mogao biti otkriće, već pomalo zaboravljen igrač koji se nakon dugo vremena vratio u Hrvatsku ligu?

- Ja ga dobro poznajem. Ima odličan odraz, jak je, karakterno je vrhunski dečko, i čim su nam ga ponudili i nakon što sam popričao s njim, nismo uopće dvojili. Bez obzira na to što godinu dana nije igrao. Evo, još jedan igrač koji imao ozljedu, i operaciju, ali je u jednom trenutku karijere pokazao svoj talent i potencijal, pa su onda ili došle ozljede ili pogrešan odabir kluba. Evo, očito smo mi klub koji igračima oživljava karijere. Dečki su super kod nas osjećaju, i onda to i pokazuju na terenu. Tako je bilo i Vukom, i s Čuićem, Barać je došao "s plaže"...

Bojite li se da biste do početka prvenstva mogli ostati bez nekog igrača? Možda kapetana Olivera Zelenike?

- Jedino Ba još je upitan hoće li ostati, pa smo i zbog toga uzeli Baraća. Za ostale smo mirni. Potpisali smo dosta ugovora do 2027., neke do 2028. godine. Za Zeleniku smo znali da će se nešto događati, ali nakon što mu je propala Saudijska Arabija, nisam siguran da će se nešto pojaviti do kraja prijelaznog roka.

Drugačije će nas gledati

Jesu li rezultat protiv Santa Clare, prethodno i osvojeno četvrto mjesto, pa i činjenica kako ste proširili kadar obvezujuć za vas, da u novoj sezoni budete još bolji?

- Ne, ne gledam tako na stvari. Želim da je Varaždin stabilan, a želimo li potvrđivati te kvalitetne rezultate i pokazivati da vrijedimo – naravno da želimo. Ali, odsad će nas suparnici drugačije gledati. Teško je ponavljati dobre rezultate, a kada kažete da smo se pojačali, nije to baš tak'. Ponovit ću da su to igrači koji nisu dugo igrali. Mi ih sada tek vraćamo i ponovno ih stavljamo na tržište..

Jeste li osjetili kako cijeli Varaždin opet stoji uz vas, kakva je bila reakcija publike?

- Probudilo se sve opet. Četiri godine trebalo nam je da se vratimo iz druge lige, a sada se evo opet u Varaždinu igra Europa. Nekako je sve to brzo došlo, i to nas sve tjera da se prilagođavamo, jer to smo i željeli. Skrenuli smo na sebe pažnju cijele hrvatske javnosti svojim radom. Bez velike medijske pompe, u tišini smo došli u izlog, i to me veseli. A publika naša? Od nje očekujem još bolju atmosferu i još veću posjećenost, jer dečki su to zaslužili – zaključio je Nikola Šafarić.