Garcia mijenja standardnu praksu, Hajduk protiv Istre bez ključnog igrača? 'O tome moramo voditi računa'

Nogometaše Hajduka u utorak sedmog ožujka od 18 sati očekuje utakmica 28. kola HNL-a protiv Istre 1961, bivšeg kluba njihovog stratega Gonzala Garcije. Uoči nastavka prvenstva, Urugvajac na klupi bijelih susreće se s brojnih izazovima, a jedan od njih mogao bi biti neigranje standardnog lijevog beka Šimuna Hrgovića:

- Hrgović je imao nekih problema, ali on nije ozlijeđen. Samo je došao nakon važne akcije za U-21 reprezentaciju. On je jedan od igrača kojima smo ove sezone razvili kapacitete i to nam je drago. Kao što nam je i drago što puno naših igrača participira za reprezentacije. Hrgović je dobro, ali moramo povesti računa o našim igračima - rekao je Garcia i dao naslutiti da bi Hrgović ovu utakmicu mogao propustiti.

Tako bi umjesto njega trebao startati Dario Melnjak, a ukoliko Garcia zaista mijenja praksu da igraju oni koji najviše pokažu na treningu, pitanje je što će biti s Hugom Guillamonom - drugim igračem s najvišom minutažom. Objasnio je Urugvajac i kako izgleda ostatak zdravstvenog kartona bijelih:

- Almene još nema, kao ni Hodaka. Rebić je isto upitan, dobio je udarac na posljednjem treningu te ćemo o njegovu nastupu odlučiti pred utakmicu.

Upitan je zatim i o protivniku, a rekao je kako očekuje tešku utakmicu, kao i protiv svakog protivnika u HNL-u, ali kako se njihov stav neće promijeniti te Hajduk u svakoj utakmici ide po tri boda. Prisjetio se i prošle utakmice protiv Istre kada je Hajduk poražen na Poljudu:

- Stvarali smo prilike, a oni su zabili dva gola iz dvije šanse. To nam se ovog puta ne smije ponoviti. Želimo nametnuti svoj tempo igre i uzeti tri boda. Neće biti lako, pogotovo jer smo bili bez mnogih reprezentativaca, ali moramo se prilagoditi i pronaći put do pobjede - rekao je Garcia.

Za kraj se osvrnuo i na neobičnu dugu pauzu između utakmica koju je njegova momčad imala:

- Da, imali smo duži odmor. Na to nismo navikli, ali nam je dobro došla pauza. Igrači su trenirali jako dobro i atmosfera je i dalje sjajna.