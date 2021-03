Nitko ne poznaje Švicarce kao on: 'Naša šansa su njihovi stoperi...'

Od ove generacije mladih švicarskih nogometaša na Europskom prvenstvu do 21 godine, u domovini puno toga očekuju. Pobjeda nad Engleskom, kažu, samo je malo iznenađenje. Jer, svjesni su Švicarci da je ova generacija zrela za velike stvari.

- Riječ je o stvarno dobroj generaciji. U zadnjih deset utakmica ostvarili su devet pobjeda u kvalifikacijama. Protiv Engleske se nisu nimalo prepali, stalno su se nadigravali. Zaosta, njihova pobjeda protiv Engleza nije preveliko iznenađenje. Istina, malo više sam očekivao od Engleske, no Švicarci su im jako dobro parirali - ističe Tomislav Puljić, naš bivši nogometaš koji je desetak godina igrao u Švicarskoj.

Puljić je danas u menadžerskim vodama, a fizionomiji momčadi naših sljedećih protivnika na Euru kaže i sljedeće:

- Švicarci su radna momčad koja prema naprijed ima jako nezgodan napadački dvojac Ndoye-Zeqiri. No, meni se najviše sviđa tamnoputi zadnji vezni igrač Alexandre Jankewitz iz Southamptona. Pratim ga već nekoliko godina. Iznimno je moćan i jak u duelu. On je ključni igrač ove momčadi i s njim ćemo imati dosta posla. Oba beka su im dobra, Muheim i Lotomba. Možemo ih dobiti, naravno ako damo gas. Naša prilika možda je ovaj stoperski dvojac koji igra u Švicarskoj. Njih pratim gotovo svaki vikend i skloni su pogreškama. Iako, bit će to podjednaka utakmica u koju će oni ući psihološki rasterećeniji. Jer, mi moramo ići na sve ili ništa. Nema više kalkulacija. Hrvatska ima kvalitetu ali to mora pokazati i trgnuti se bez obzira na poraz u prvoj utakmici. Osim Engleza i Francuzi su izgubili prvu utakmicu i nalaze se u sličnoj situaciji kao i mi...

Izbornik Mauro Lustrinelli stari je Puljićev znanac.

- Često sam igrao protiv njega i čuvao ga. Bio je odličan napadač. U nogometnim krugovima o njemu pričaju samo dobre stvari. Očito je talentiran trener - zaključio je Puljić.