Ništa od povratka u Dinamo: Luka Ivanušec sve dogovorio s drugim klubom, evo detalja

Prema informacijama koje stižu iz Grčke, transfer Luke Ivanušeca u redove PAOK-a praktički je gotova stvar. Očekuje se da će 26-godišnji hrvatski veznjak uskoro otputovati u Solun kako bi finalizirao sve detalje ugovora i stavio potpis na suradnju. Riječ je, kako navode tamošnji mediji, o posudbi iz Feyenoorda s mogućnošću otkupa ugovora na kraju sezone. Ivanušec, svestrani igrač koji može pokriti sve pozicije iza napadača, a primarno igra na lijevom krilu, tako napušta Nizozemsku nakon samo jedne sezone. U redove nizozemskog velikana stigao je prije dvije godine iz Dinama u transferu vrijednom 7,8 milijuna eura, no nije se uspio nametnuti na način na koji se očekivalo. PAOK ga vidi kao idealno pojačanje, igrača koji može igrati i kao "osmica", donoseći kreativnost i probojnost u vezni red momčadi koju vodi iskusni Răzvan Lucescu.

Interes solunskog kluba za igrače iz Hrvatske, a posebno one s pedigreom Dinama, nije nikakva novost. Upravo je PAOK u ožujku prošle godine bio koban za Modre u osmini finala Konferencijske lige, kada su Grci na svom stadionu Toumba nadoknadili zaostatak iz Zagreba i uvjerljivo slavili. Čini se da su čelnici crno-bijelih iz Soluna tada dobro snimili potencijalna pojačanja u redovima hrvatskog prvaka. Prije nego što je izbor pao na Ivanušeca, grčki mediji intenzivno su pisali o interesu za Brunu Petkovića. Napadač Dinama bio je lani velika želja PAOK-a, no cijeli je posao propao zbog financija. Grci, naime, nisu bili spremni platiti odštetnu klauzulu od 2,5 milijuna eura, a još veća prepreka bili su Petkovićevi zahtjevi za plaćom od navodna dva milijuna eura godišnje, što je bilo izvan platežnih mogućnosti kluba.

