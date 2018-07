Nikita može na OI u Tokio, a boks bi mogao biti izbačen

Iz Lausanne je u Zagreb stigla dobra sportska vijest. Dojučerašnja švedska reprezentativka Nikita Glasnović (23) i službeno je stekla pravo nastupa za Lijepu našu na Ljetnim olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Tako je odlučio Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog odbora pozitivno riješivši hrvatski zahtjev izuzevši švedsku Hrvaticu od pravila trogodišnje apstinencije od nastupa u slučajevima promjene sportskog državljanstva.

Nikita se tek treba izboriti

Dakako, to ne znači da će Nikita sigurno nastupiti jer ona se tek mora izboriti za olimpijsku normu, no kako je već na posljednjem Svjetskom prvenstvu bila brončana, a godinu prije srebrna na Prvenstvu Europe, za očekivati je da će Glasnović to biti u stanju ostvariti.

Olimpijske norme su nešto što bi trebali izboriti i boksači, no to da li ćemo u Tokiju vidjeti i hrvatske boksače ne ovisi samo o njihovoj natjecateljskoj prodornosti. Jer, moglo bi se dogoditi da boksa uopće ne bude u programu Igara u Tokiju i to po odluci Međunarodnog olimpijskog odbora.

Naime, u MOO-u su jako zabrinuti načinom činjenicom da je za privremenog predsjednika Svjetskog boksačkog saveza izabran uzbekistanski biznismen Gafur Rakimov, čovjek sumnjive poslovne prošlosti ali i upitnih kontakata. Štoviše, po izvješću američkog Ministarstva financija, čovjek je to povezan s organiziranim kriminalom. Sumnja se da je dotični član organizacije “Bratski krug” koja se bavi trgovinom droge na nekoliko kontinenata.

U opasnosti je i dizanje utega

U opasnosti od isključenja iz programa olimpijskih sportova jest i dizanje utega jer MOO njihovu svjetskom savezu (IWF) zamjera nedostatnu angažiranost u borbi protiv dopinga u sportu koji je njime jedan od najzagađenijih.

Inače, na sljedećim ZOI (Peking 2022.) gledat ćemo sedam novih discipina, pa tako i ženski bob samac.