Nijemci ostali u šoku kad su čuli što je Hrvat govorio: 'Apsolutno neprimjereno'

Hrvatski nogometni reprezentativac Marin Pongračić napravio je nepromišljenu pogrešku gostujući u podcastu njemačkog repera SSYNIC-a.

Pongračić se sasvim opustio pa je otkrio detalje iz svlačionice Borussije Dortmund za koju igra i Wolfsburga, kluba koji ga je posudio žutima.

- Slali su faksove drugim klubovima i tada sam shvatio da žele da se maknem kako bi napravili mjesta za druge. Odvratno. Na treninzima 11 na 11 odjednom nisam sudjelovao. Bio sam lud, želio sam otići do Van Bommela i zgrabiti ga, ali moraš razgovarati kao političar - govorio je Pongračić pa se sasvim otvorio:

- Imao sam je**ne opcije, neke stvarno glupe ponude koje nisu imale smisla. Nisam htio u nižu ligu nakon što sam se već dokazao. Bio sam šokiran kada sam shvatio da za Wolfsburg nisam bio opcija, a Borussija me htjela. Wolfsburg me se htio riješiti, ali mi to nisu htjeli reći.

Pongračić je u dvosatnom razgovoru još otkrio da mu je otkupna klauzula devet milijuna eura te da mu Borussia daje plaću dok je na posudbi iz Wolfsburga. Rekao je i da se nada da će ga žuti otkupiti.

Zatim je još ispričao da Erling Haaland osam tjedana neće moći igrati što je informacija koju je Borussia skrivala. Govorio je i o taktici kluba, a o kolegi Mattsu Hummelsu je rekao da je "nešto stariji i često ima problema s kondicijom i s koljenima".

Pongračićeve izjave odjeknule su u njemačkim medijima, a u Borussiji i Wolfsburgu su u šoku što je ovakve stvari iznosio u javnost.

- Neke Marinove izjave apsolutno su neprimjerene, a neke i nisu istinite. Budite sigurni da ćemo o tome razgovarati s njim - direktor Borussije Sebastian Kehl. Moguće da Borussia kazni Pongračića.

