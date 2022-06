NHL: Colorado na korak do velikog finala za Stanley Cup

Hokejaši Colorado Avalanchea stigli su na korak od osvajanja naslova prvaka Zapadne konferencije u sjevernoameričkoj Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL) i velikog finala doigravanja za Stanley Cup, nakon što su u trećoj utakmici serije protiv Edmonton Oilersa slavili sa 4-2.

Dvoboj u Rogers Placeu odlično je počeo za domaću momčad, jer je nakon samo 38 sekundi igre Connor McDavid postigao vodeći pogodak za Oilerse. No, nastavak utakmice prošao je u znaku gostiju iz Denvera.

Zaslugom Valerija Ničuškina Colorado je došao do izjednačenja u 17. minuti, a potom i poveo sa 2-1 u petoj minuti druge trećine. Novo veselje domaćim navijačima donio je Ryan McLeod izjednačujućim golom u osmoj minuti treće trećine. No, to je bio i posljednji razlog za slavlje u Edmontonu.

Pet minuta poslije J. T. Compher je pogodio za 3-2, a konačnih 4-2 postavio je Mikko Rantanen pogotkom u nebranjenu mrežu 30 sekundi prije isteka vremena.

Veliki doprinos pobjedi gostiju dao je vratar Avsa Pavel Francouz koji je zaustavio 27 udaraca, dok je domaći čuvar mreže Mike Smith imao 39 obrana.

Edmonton će pred svojim navijačima imati priliku produžiti seriju u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu (2.00 sati), kad će Colorado pokušati po drugi put u ovogodišnjem doigravanju "pomesti" suparnika u četiri utakmice, kao što je to učinio i u prvom krugu protiv Nashvillea. Avalanche je u lovu na svoj treći Stanley Cup koji je momčad iz Denvera prethodno osvajala 1996. i 2001.

Večeras (21.00 sati) će biti odigrana treća utakmice serije za prvaka Istočne konferencije, u kojoj će Tampa Bay Lightning, osvajači Stanley Cupa u posljednje dvije sezone, ugostiti New York Rangerse. Rangersi su s dvije pobjede u Madison Square Gardenu poveli sa 2-0 u seriji na četiri pobjede.