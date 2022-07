Slavni sportaš boravio u Hrvatskoj: Ovdje je sjajno, doista sam uživao

U smislu sportskih postignuća najveća zvijezda ovoljetnog zadarskog Sunset Media Sports Festivala bio je Julian Edelman (36), umirovljeni igrač američkog nogometa. Ovaj sjajni napadač (wide receiver) 12 je sezona bio član New England Patriotsa, daleko najuspješnije NFL momčadi u 21. stoljeću.

Triput NFL prvak, jednom MVP

Premda je s Patriotsima triput bio prvak, a jednom i najbolji igrač Super Bowla, NFL finala, Julian nikad nije bio izabran za all-star utakmicu.

– Imao sam ja dobre brojke i u osnovnoj sezoni, ali nikad me nisu izabrali. No ja ionako nikad nisam igrao ovu igru da bih nastupio na all-star utakmici, nego da bih osvajao trofeje.

A osim po trofejima, Edelman je fanovima ove igre poznat i po jednom spektakularnom potezu. I dok u NBA košarci postoji potez koji i danas svi zovu "The Shot", a to je Jordanov koš Clevelandu, u NFL-u se pamti potez zvan "The Catch". A potpisnik tog spektakularnog hvatanja, u Super Bowlu, upravo je Julian Edelman, koji nam je odgovorio na pitanje je li to bila više stvar sreće ili razvijene koordinacije "oko – ruka".

– To je sve pomalo jer ja sam svaki dan radio na refleksima. Hvatao sam teniske loptice, karte, strelice, sve što mi je moglo pomoći da razvijem sposobnost hvatanja lopte. Taj trenutak dokaz je da nikad ne smiješ odustati, bez obzira izgleda li kao da je gotovo ili nemoguće.

S Edelmanom nas je upoznao Dino Rađa, počasnik Kuće slavnih i negdašnji košarkaš Boston Celticsa, inače veliki navijač bostonskog kluba američkog nogometa, slavnih Patriotsa.

– Dino je znao doći na naše treninge, posjetiti našeg trenera Billa Belichicka. Razgovarali smo pomalo tada i bilo je sjajno vidjeti ga ovdje, u njegovoj zemlji. Nevjerojatna je Rađina strast prema Patriotsima i kao takav on se čini članom obitelji.

A spomenuti "coach" Belichick jedan je od najpoznatijih američkih Hrvata druge generacije.

– Naš trener znao se pojaviti s nekim od hrvatskih znakovlja, nekom majicom ili slično.

Koliko je trener, za kojeg kažu da je najveći u NFL-u svih vremena, bio zahtjevan, a koliko je, zapravo, genijalan?

– Ja bih rekao da je on najveći trener svih vremena, i to ne samo u američkom nogometu. On jest tvrd čovjek, ali je i veliki radnik i veliki znalac, vrlo temeljit u pripremi utakmica. Ljude koje on vodi on čini odgovornima i ja volim kako je mene trenirao. Uz njega sam rastao kao igrač. Uspješnim ga čini i izostanak samozadovoljstva. Nikad ne odustaje. Bez obzira na uspjeh ili neuspjeh koji je ostvario prethodne sezone, on poput robota sve čini na isti, svoj, način.

Naš sugovornik potvrdio nam je priču o jednoj njegovoj promašenoj okladi u koju je bio uključen upravo Belichick.

– Kladio sam se da će se Bill Belichick i "quaterback" Tom Brady, nakon odlaska iz Patriotsa, opet sresti u Super Bowlu. Obojica su imala dobar zalet u doigravanju i mogao je to biti čaroban trenutak, sjajna priča koju sam htio naplatiti, no to se nije dogodilo. Putem jedne kladioničarske aplikacije uplatio sam 100 tisuća dolara, no pokazalo se da je to bila glupa oklada. Nije to bio moj najbolji dan.

Kad smo već kod Hrvata, Julian među njima ima i prijatelja.

– Tek sam treći put u Europi i prvi put na Mediteranu. Bio sam dosad u Londonu i Amsterdamu, no Hrvatska je sjajna zemlja za posjet. Imam prijatelje Hrvate koji su mi stalno ponavljali koliko je sjajno ovdje i ja se konačno s njima mogu složiti. Igrao sam u Patriotsima osam godina s Robom Ninkovichem, a jedan od mojih srednjoškolskih prijatelja je Adam Vukovich. Od svih njih slušao sam kako je ovdje sjajna klima, hrana, čista voda, plavo more. Doista sam uživao.

Pomalo je neobično za neku veliku američku sportsku zvijezdu iz takvog sporta da se bavi i pisanjem.

– Napisao sam tri knjige, tri nastavka "Letjeti visoko", a inspiracija mi je bila moja kći.

Prvi sam imao Instagram

No nije to jedina nova karijera bivšeg sportskog asa.

– Pokrenuo sam modni brend "J11" i to ide dobro. Jedna od najboljih stvari je kada hodate po Bostonu, New Yorku ili pak Los Angelesu i vidite da netko nosi vašu kapu, vašu majicu. Pomalo je to čudan osjećaj.

U svlačionici Patriotsa bio je po nečemu prvi.

– Mislim da sam bio prvi koji je u našoj svlačionici imao Instagram i Twitter. U tom smislu bio sam neka vrsta pionira. Htio sam iskoristiti prednosti koje nam društvene mreže daju i to mi je pomoglo u razvoju modnog brenda. To je područje koje se stalno razvija i zato uz sebe već imam sjajan tim.

Što je sljedeće u njegovim digitalnim planovima?

– Spremamo podcast. Zvat će se "Games With Names" i bit će posvećen povijesti sporta, odnosno povijesno pamtljivim nastupima sportaša u različitim sportovima. Imat ćemo iznimne goste. a mogli bismo pozvati i Dinu Rađu.

>> Pogledajte i razgovor s Peterom Schmeichelom